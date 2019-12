12.12. Topelt-tosinaga kodu korda

(Sisuturundus)

Enne suuri pühi ja aastalõpupidusid võiks juba hakata vaikselt mõtlema, mis saab siis, kui saabub jaanuar ja hall argipäev. Räägitakse, et jaanuar on aasta kõige depressiivsem kuu. Milleks siis seda veel rohkem rikkuda lakkamatu koristamisega? Las seda teevad hoopis masinad (koristamist siis...) ja aasta algab rõõmsamalt.

Kuna täna on maagiline kuupäev - 12.12, siis just nüüd leidub e-poes sama soodsaid pakkumisi, kui olid kuu aega tagasi eelmisel sama maagilisel kuupäeval - 11.11. Oleme mõned head asjad välja valinud, mis sobiksid praegu tellida ja need saabuvad just õigel ajal - umbes aastavahetuse paiku.

Mõni asi võib kohale jõuda ka enne jõule, nende juures on see eraldi ära märgitud.

Roborock S5 Max - kuiv ja märg koristus. Iga päev

Roborock S5 Max on mõeldud koristamiseks iga päev. Lisaks tolmu imemisele käib masin tõrksamad kohad ka niiske mopiga üle. Laserskänner aitab väga täpselt navigeerida ja takistusi vältida.

290 ml vedelikumahutiga saab hakkama kuni 200 ruutmeetri suurusel kinnisvaral. Äpiga saab juhtida, muuhulgas saad valida äpist ka koha, kust vaja põhjalikumalt koristada, näiteks juhul, kui midagi maha ajasid. Siis saabub oma laadimisdokist robot ja likvideerib kähku segaduse põrandal.

Masin maksab 451,50 eurot, kuid kupongiga GB-RBS5MAX tuleb hinnaks 395 eurot. Seda vaid 12.12 puhul. Kohale saabub 15-25 päevaga, tõenäoliselt juba järgmise aasta alguses.

Õhk puhtaks - verivorsti ja hapukapsa aroomid HEPA filtrisse!

Alfawise P1 õhupuhastajat on Arvutimaailm juba testinud. Väike ja tõhus meditsiinilise HEPA filtriga masin võib vaikselt töötada ka elutoas, sest müra on praktiliselt kuuldamatu. Tunnis töötleb õhupuhastaja läbi 80 kuupmeetrit õhku, seega ohtra jõuluvaaritamise ja söömaaegadega saab üsna kiirelt toiduaroomidest lahti. Ühe filtriga saab hakkama umbes pool aastat.

Kupongiga ALFAP1APPL tuleb hinnaks 40 eurot. Kupongi saad lisada ostukorvist ostmisele edasi minnes, nagu ikka. See tellimus saabub Euroopa laost ülikiiresti - juba kuni viie tööpäevaga. Täiesti võimalik, et ongi jõuludeks kohal.

Varstolmuimeja - alati haardeulatuses

Traditsioonilise tolmuimejaga on koristamise alustamine üks suurem ettevõtmine - lohistad rasket masina keret enda taga ja vaatad, et voolikuga sahmides mõnda vaasi ümber ei ajaks. Varstolmuimeja go,comma on aga alati toanurgas stardivalmis isegi siis, kui tahad paari mahakukkunud küpsisepuru oaasi likvideerida. Tolmukotti pole vaja poodi otsima minna, sest tsentrifugaalsüsteemiga töötab masin ilma kotita ja on ühe nupuvajutusega tühjendatav. Aeg-ajalt tuleb filtrit pesta.

Koristada saab ka ühe käega, teine jääb vabaks.

Toide käib juhtmega, sellest ka akutolmuimejatest pea poole odavam hind - kupongiga LIMITED43979 vaid 31 eurot. Tellimus saabub Euroopa laost ülikiiresti - kuni viie tööpäevaga, võib veel jõuludeks kohal olla.