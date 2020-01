Gimbal, lamp ja sülearvuti. Mis neid ühendab?

(Sisuturundus)

Mis ühendab kolmeteljelist gimbalit, kolme kupliga lampi ja 13-tollist sülearvutit? Kaks asja - soodne hind just praegu ja müügiedu nii mujal kui Baltimaades.

KEELEAD S5 3-Axis Handheld Gimbal Stabilizer

See mugav mobiiligimbal sobib stabiilsete ja proffide videote salvestamiseks nii suunamudimis-staarile Youtube´is kui lihtsalt heade perevideote tegemiseks vabal ajal. Kupongiga H3FD431F4821D001 saab selle kätte 45 euroga ja rõõmu jätkub kauemaks: Vertigo efekt, Dolly efektid, objekti jälgimine ja timelapse on põhifunktsioonides.

Aku kestab 12 tundi, koormuseks võib olla kuni 230-grammine telefon.

Gimbali ideeks on käest video filmimine stabiilse ja selge pildiga, kaamera suunamine ja automaatne hoidmine objektidel ning Timelapse näiteks pöörava või suumiva efektiga.

Yeelight YLDL05YL Three-head E27 Universal Dining Table Pendant Light

See kolme kupliga nutilamp on praegu tõeline müügihitt. Hinnaks tuleb kupongiga YEENDLIGHT (kehtib 31. jaanuarini 2020) 45 eurot ja saad seda lampi ise paigutada erinevates seadetes nii, nagu ise tahad.

Põhjamaises stiilis nutilampi sobivad traditsioonilised E27 keermega nutipirnid, mida saad juhtida Yeelighti puldiga või äpiga. Ideaalseks lisandiks on kolm 10 W E27 LED pirni (nutikat või tavalist).

Alexaga või Google Assistantiga saab valgustust häälkäsklustega juhtida ning nutipirne, kui need seda toetavad, sujuvalt tumendada.

LincPlus P1 13.3 inch slim Metal Laptop

Ideaalne kooli- või reisiarvuti Lincplus P1 (hind 244 eurot) on metallist korpusega, väga õhuke, madalate klahvidega ja uusima põlvkonna Intel Gemini G400 mobiilse protsessoriga. Arvutil on Full HD ekraan ja täismõõtmetes klaviatuur. 256 GB SSD välkmäluketas on vahetatav, aku kestab 8 tundi ja ühendustest on saadaval kahesageduslik WiFi, kaks USB 3.0 porti, micro HDMI, kõrvaklapi- ja mikrofonipesa, DisplayPort 1.2 ning SIM-kaardi pesa. Operatiivmälu (RAM) on 4 GB.

Xiaomi XMUP01QM USB 3.0 U Disk

Kindlasti on sul sahtel täis vanu USB-pulkasid, kuid vahepeal on kätte jõudnud 20ndad ja ka mälupulgad on kolinud kiire USB 3.0 standardi peale üle. 64 GB mahu juures enam aeglasemaga polegi mõistlik tegutseda.

Xiaomi väike ja tugev 64 GB mälupulk maksab praegu vaid 15 eurot ning pakub lugemis- ja kirjutamiskiirust 124 MB/s.