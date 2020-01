Pildid ja video: OnePlusi nähtamatute kaameratega uus ideetelefon

Las Vegases tehnikamessil CES 2020 näidati lõpuks lähemalt Oneplusi esimest kontseptsioontelefoni Concept One. Selgus, et see on loodud koostöös McLareniga ja on inspireeritud McLareni vormeliautodest. Uus telefon kasutab elektrokroomsest klaasist tehtud kaamerakatet, klaasi taha jäävad “nähtamatud tagakaamerad” saab muuta pildistamise ajaks nähtavaks.

OnePlusi asutaja ja tegevjuht Pete Lau kirjeldab uut telefoni kui muutuste toojat nutitelefonide disaini: "See ideetelefon on märkimisväärne katse muutmaks nutitelefonide tulevikku. Meie esialgne eesmärk oli tuua kasutajakogemus uuele tasemele. Nähtamatu kaamera seisab uue vormi eest kaamerate disainis ja pakub uutmoodi kasutajakogemust."

OnePlus Concept One’i teevad eriliseks tagakaamerad, mille klaas kasutab orgaanilisi osakesi, mis omakorda tekitavad kokkupuutel elektriväljaga värvitoonid ehk kas lasevad valgust läbi või tumenevad. Valguse läbilaskvuse omadused muutuvad elektripingete toimel.

Elektrokroomne klaas toob ka kaameratele endale praktilist kasu, sest toimib integreeritud polariseeriva filtrina, mis omakorda aitab teha selgemaid pilte eredas valguses.

Elektrokroomset klaasi on varem kasutatud lennunduses ja autotööstuses. OnePlus Concept One’i loomisel tehti koostööd ja saadi inspiratsiooni OnePlusi partneri McLareni filosoofiast ja toodetest - ülikiiretest sport- ja superautodest. Peamine inspiratsioon on tulnud McLaren 720S Spideris kasutatavast tehnoloogiast: auto väljatõmmataval katusel on elektrokroomse klaasi paneel, mida on kiiresti võimalik muuta läbipaistvaks või läbipaistmatuks. Lisaks on ideetelefon toodetud nahast ja klaasist, mida töödeldakse samasugusel erilisel viisil nagu McLareni superautode sisu ning kasutab papaiaoranži tooni, nagu selle hooaja McLareni vormelauto.

McLaren Automotive´i värvi ja materjalide disaini juht Jo Lewis kommenteerib: "valime McLarenis kõige kvaliteetsemaid Ühendkuningriigis toodetud nahatooteid. See on materjal, millest kiirgab luksuslikust ja meil on hea meel toetada OnePlusi ideeseadme disaini McLareni oskustega, mille disainifilosoofia võtab omaks naha loomulikke omadusi, mis väljenduvad peenetes pinnakonarustes ning annavad igale autole ainulaadse iseloomu – see peegeldub ka OnePlusi ideetelefonis."

PEAMISED OMADUSED:

Elektrokroomne klaas on läbi aegade kõige õhem klaas.

Üks suurimatest väljakutsetest oli teha klaas eriliselt õhukeseks ilma, et see kergesti puruneks. Elektrokroomne klaas koosneb kahest klaaspaneelist, mille vahel on värvimuutva materjali kiht. Klaaspaneelid on tavalistega võrreldes üliõhukesed – 0,1 mm ning kogu elektrokroomse klaasi paksus 0,35 mm. See on sama õhuke kui ekraani kaitsekile.

Kiire värvi muutmine – vaid 0,7 sekundit tumenemiseni. Tagakaamerat varjav nutiklaas muudab värvi tumemustast täiesti läbipaistvaks 0,7 sekundiga, mis on kiirem kui kaameraäpi avamine. Selle energiakulu on tühine. Lahenduse loomiseks kulutati kaheksa kuud ja prooviti läbi enam kui sada erinevat varianti. Alles siis leiti optimaalne lahendus välimuse, kiiruse ja energiatõhususe seisukohast.

Vaata videot kontseptsioontelefonist: