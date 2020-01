Huawei P smart Pro - uus nimi, aga kuidagi tuttav?

Huawei tuli välja oma uue nutitelefoniga P smart Pro, mis ühendab endas nii Huawei P kui Mate seeriate omadusi, kuid hind on taskukohasem. Samas tundub see mudel kuidagi tuttav - kas oleme seda kuskil juba näinud?

Telefonil on 6,59-tolline äärest ääreni Ultra FullView ekraan ja võimekas 48 MP kolmikkaamera, millele lisandub 16 MP hüpik-selfikaamera.

Sama kaamerakomplektiga telefonid on veel ka Honor 9X ja Huawei Y9s. Vaata tehniliste andmete võrdlust siit - päris palju on neis muudki sarnast.

Esikaamera sisselülitamisel tõuseb 16 MP hüpik-kaamera korpuse seest automaatselt välja ning sulgub, kui pildistamine on lõppenud. See annab täiendavat ekraanipinda, sest esikülje paneeli saab teha äärest ääreni, ilma et oleks vaja selfie kaamerale kulmu või ekraaniauguga ruumi teha.

P smart Pro’l on terviklik täisekraan ning lisaks esikaamerale on ekraanilt eemaldatud ka kuular ja valgusandur. Hüpikkaamera talub kuni 15 kg raskust ning selle Smart Drop Protection funktsioon tõmbab seadme kukkumise tuvastamisel kaamera kiiresti sisse, vältides vigastusi.

P smart Pro disain on inspireeritud valguse ja varju vaheldumisest, kuid oma kujult on see telefon samasugune Honor 9X ja Huawei Y9s-iga. Neist esimene on ka Eestis müügil, teist siin ei müüda.

Huawei P smart Pro on saadaval kahes värvitoonis: "hingav kristall" ja "kesköine must". Seadme tagaosa värv muutub sõltuvalt valgusest ning 3D-kaarekujundusega poleeritud klaasist korpus tundub käes sileda ja mugavana.

Küljele paigaldatud sõrmejäljelugejaga avaneb telefon kõigest 0,3 sekundiga. Toitenupp ja sõrmejäljelugeja on integreeritud, häälassistendi äratamiseks kulub vajutades üks sekund ning seadme välja lülitamiseks tuleb näppu nupul hoida kolm sekundit. Sõrmejäljelugeja asukoht on üks peamisi erinevusi võrreldes Honor 9X-iga, sest viimasel asub see tagaküljel, mitte sisselülitusnupul.

Telefoni jooksutab Kirin 710F kaheksatuumaline kiibistik, välkmälu on 128 GB ja seda saab suurendada MicroSD kaardiga kuni 512 GB-ni. Siin aga tuleb veel üks erinevus võrreldes Honor 9X-iga - operatiivmälu on Huaweil 6 GB, Eestis müüdaval Honori mudelil aga 4 GB. Akud aga on taas samad - 4000 mAh.

Huawei P smart Pro soovituslik jaehind Eestis tuleb 349 eurot, mis on võrreldes Honor 9X-iga kallim (Hinnavaatlus.ee andmetel algavad Honor 9X hinnad ligi 230 eurost).



Nagu kaks tilka vett: Honor 9X ja Huawei P Smart Pro.