Microsoft plaanib muutuda süsinikunegatiivseks aastaks 2030

Ilmselt võtavad juba paljud aknast välja vaadates nähtavat pilti kui kliimasoojenemist - ka ettevõtted on asunud tegutsema, et klientide silmis selles osas mitte süüdlasena paista ning tõsiselt midagi ette võtta keskkonna jaoks. Microsoft plaanib saada aastaks 2030 süsiniknegatiivseks ja loob lisaks ka miljardi dollari suuruse Kliimainnovatsiooni Fondi (Climate Innovation Fund).

Microsoft avaldas eelmisel nädalal suurejoonelise plaani, mille eesmärgiks on süsiniknegatiivsuse tagamine Microsofti kõikides tegevustes aastaks 2030. 2050. aastaks aga lubatakse eemaldada keskkonnast kogu süsinik, mille ettevõte on eraldanud planeedile kas otse või elektritarbimisega alates 1975. aastast ehk alates organisatsiooni asutamisest.

Microsofti president Brad Smith toob peamise tõukena oma blogipostituses välja kliimasoojenemise: “Teaduslik konsensus on täna selgemast selgem. Maailm seisab silmitsi kiireloomulise süsinikuprobleemiga. Süsinik atmosfääris on loonud nn kuuma püüdva “gaasiteki”. Planeedi temperatuur on tõusnud juba ühe kraadi võrra. Kui me ei ohjelda heitkoguseid ja temperatuur on jätkuvalt tõusuteel, sisi seadus ütleb selgelt, et tulemused on katastroofilised.”

Brad Smithi blogipostituses on avaldatud ka seitse põhimõttelist sammu, millest ettevõte muudatuse elluviimisel lähtub:

Teadusel ja matemaatilistel järeldustel põhinemine. Vastutuse võtmine süsinikjalajälje eest ja selle vähendamine. Selle eesmärk on 2030. aastaks vähendada jälge rohkem kui poole võrra ja eemaldada rohkem süsinikku, kui aastas eraldub. Uutesse süsiniku vähendamise ja eemaldamise tehnoloogiatesse investeerimine. Selleks on loodud ühe miljardi dollari suurune Kliima Innovatsiooni Fond (Climate Innovation Fund). Klientide võimestamine terves maailmas. Kõige olulisem on digitehnoloogiate loomine, mis aitab tarnijatel ja klientidel vähendada oma süsinikjalajälge. Läbipaistvus teaduslikus raporteerimises. Iga-aastase keskkonna jätkusuutlikkuse raporti publitseerimine. Kasutame oma mõju ja häält süsinikuga seotud teemadest rääkimisel. Toetame kõiksugu uusi avalikke algatusi, mis aitavad kiirendada süsinikjalajälje vähendamise protsesse ja luua võimalusi sellest loobumiseks. Töötajate kaasamine. Microsoft loob uusi võimalusi, et võimaldada töötajatel anda oma panus uuenduste läbiviimisel.

Vaata ka videot, mis selgitab erinevate näidete ja arvudega süsinikujalajälje praeguse olukorra lahti: