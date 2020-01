Head uut Hiina uut aastat!

Täna, 25. jaanuaril algas Hiina kuukalendri järgi uus aasta, looma-aastate tsüklis roti aasta. Hiinas on pühad 3. veebruarini, kuid e-poed serverites töötavad täistuuridel edasi. Ilmselt tuleb tuure juurdegi, sest vaikseks puhkuseperioodiks on välja toodud hulk soodsaid pakkumisi. Valvetöötajad võtavad neid küll vastu, kui post võib hakata liikuma pühade puhul pisut hiljem. Siin need pakkumised ongi - kogu kaup on Xiaomilt.

Xiaomi Mija nutikodu - alla 25 euroga kodu targaks



Xiaomi Aqara nutikodu lahendusest on Arvutimaailm juba kirjutanud aasta tagasi. Xiaomi Mija seeria on aga saanud nüüd uuenduse - uue põlvkonna keskseade Xiaomi Mija maksab juba alla 25 euro (24,57 eurot) ja suudab juhtida kuni 30 kodueadet-sensorit. Selleks, et Euroopas kõik toimiks, tuleb algseadistustes valida regiooniks China mainland. Nutikodu töötab WiFi võrgus ja Zigbee´ga, sensorid pakuvad võimalust juhtida kodu kütet, valgustust, valvet, kardinaid ja palju muud, mida kümned sensorid lubavad. Sensprod ja nutivalgustus tuleb hiljem juurde osta. Uus keskseade mängib nüüd ka raadiot ning reageerib ka ingliskeelsetele häälkäsklustele. Kasutusel on Xiaomi AI tehisintellekt.

Keskseadmel on lisaks kogu targa kodu juhtimisele veel 16 miljoni värviga öövalgusti, uksekell (mille heli saab ise valida, MP3 failist mängida või mikrofonist ise salvestada) ning muidugi valveseade, mis kõike juhib ja äpile reageerib, kas oled siis kodus või kaugel välisreisil.

Xiaomi Pocket Photo Printer

Olgu, fotode väljatrükkimine võib tõesti olla nii 90ndad, kuid selle muudab hoopis tänapäevasemaks võimalus taskus alati kaasas kanda seadet, mis tehtud klõpsu hetkega paberile paneb. Saad seda jagada sõpradega või võhivõõraga, tähtis on hetkeemotsioon ja kiirus.

Xiaomi kaasaskantav fotoprinter seda teebki. Ainult et fotopaber peab olema värviline termopaber. See on küll tõesti kallim, kuid samas tähendab see, et kaasas pole vaja kanda muud, kui seda spetsiaalset paberit. Muud kulumaterjalid puuduvad - termoprinter prindib igavesti (vähemalt niikaua, kui töökorras püsib). Välja trükkida saad loomulikult ka oma nutitelefonist, ühendus käib üle Bluetoothi. Korraga saab ühe printeriga ühendada kolm seadet.

Printer mahub peopesale ja printimisaeg akuga on kuni 20 tundi.

Kõrvaklapid Xiaomi TDLYEJ01JY Bluetooth

Xiaomi juhtmevabad kõrvaklapid TDLYEJ01JY (ära proovigi seda nime meelde jätta, klõpsa lingile) on mürasummutavad ja mugavad, 40 mm suure kõlarielemendiga ja sobivad ka arvutimängurile pikemaaegseks kasutamiseks.

Xiaomi Mi band 4 alla 24 euroga



Xiaomi legendaarne 4. põlvkonna värvilise ekraaniga täpne aktiivsusmonitor Mi Band 4 on nüüd kupongiga saadaval 23,65 euroga. Kupongi lahtrisse sisesta ostmisel kood

GBBAND4MI.