Esimesed Smart-ID kasutajad peavad nüüd hakkama oma sertifikaate uuendama

Smart-ID on saanud kolmeaastaseks, mis tähendab, et esimesed kasutajad peavad hakkama juba oma sertifikaate uuendama ning neid võib olla varsti üsna palju.

SK ID Solutionsi loodud autentimisvahend Smart-ID on kolme aastaga saanud pea kolm miljonit kasutajat ning on kõige levinum digitaalne autentimisvahend Baltikumis. Kolm aastat kehtivad Smart-ID sertifikaadid ja siis peavad kasutajad neid uuendama hakkama.

Kolm aastat tagasi, 2017. aasta veebruari alguses, võtsid esimesed Eesti e-teenused kasutusele SK ID Solutions loodud uue elektroonilise identiteedi lahenduse Smart-ID, mis töötab enamlevinud nutiseadmetel.

"Nende aastatega on Smart-ID läbinud mitmeid uuendusi, üheks olulisemaks verstapostiks oli 2018. aasta novembris saadud kõrgeim võimalik usaldustase (QSCD), mis annab võimaluse luua Smart-IDga Euroopa Liidu riikides võrdväärselt omakäelise allkirjaga tunnustatud digiallkirju. Loogilise jätkuna saab alates möödunud sügisest Smart-ID-ga siseneda ka Eesti riiklikesse e-teenustesse," ütles SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl.

Väga olulised uuendused toob SK ID Solutions välja ka tähtpäevaga seoses. Kuivõrd kolm aastat on täitunud ning esimesed Smart-ID sertifikaadid hakkavad aeguma, on SK loonud Smart-ID rakenduses uuendamise võimaluse. Aktiivsed Smart-ID kasutajad saavad uuendamise vajadusest teada rakenduse kaudu. Neile, kes Smart-ID äppi sageli ei kasuta, võib jõuda enne kohale SK ID Solutionsi poolt saadetud e-kiri.

On oluline silmas pidada, et teavitus ning uuendamine kui uus funktsionaalsus võivad viimase aja õngitsusrünnete kontekstis näida kahtlastena ning seetõttu on kõige turvalisem tegevust alustada otse Smart-ID rakenduses, mitte liikuda sinna läbi mõne viite – sel moel saavad kasutajad kindlasti vältida pahatahtlikku eksitamist.

Eesti Pangaliidu infoturbe toimkonna juht Tiit Hallas: "Smart-ID on kindlasti vajalik autentimisvahend, mis aitab turvaliselt ja mugavalt isikut tuvastada ka mobiilseadmetes, kus puudub SIM-kaart. Olulise tugevusena saab esile tuua ka oluliselt paindlikumat uuendusvõimalust võrreldes teiste kasutuses olevate ja allkirjastamist võimaldavate lahendustega. SK näitas lõppenud aastal positiivsest küljest oma võimekust reageerida ning teenust ja tööprotsesse täiustada, kui selleks vajadus tekkis. Selline paindlikkus on kindlasti oluline argument teenuse kasutamisel ka pankade vaatest."

"Järgnevate kuude jooksul hakkame pakkuma ka võimalust biomeetrilise passiga Smart-ID-d uuendada ja mugavamalt telefone vahetada. Uus biomeetriline lahendus on juba läbinud põhjaliku auditi ja praegu hindab seda riiklik järelevalve. Kuigi hetkel on Smart-ID kasutajatel uuendamiseks endiselt vaja ID-kaarti või Mobiil-ID-d, muutub see peatselt nii, et piisab ka ainult passist," ütles Kalev Pihl.

SK ID Solutions tutvustas Smart-ID lahendust esmakordselt 2017. aastal. Kui esimese 18 kuuga hakkas Smart-ID-d kasutama miljon inimest, siis kolm aastat hiljem on selle kasutusele võtnud juba rohkem kui 200 e-teenust ja 2,6 miljonit inimest, kes teevad igas kuus üle 50 miljoni tehingu.

Kuigi enamus inimestest kasutab Smart-IDd pangateenustes, võtsid esimeste hulgas uue lahenduse kasutusele hoopis Eesti e-teenused Starman (praegu Elisa teleteenused), Tallinna Kaubamaja Grupp (Kaubamaja ja Selveri e-poed ning Partnerkaardi iseteenindus) ja eKool. Seejärel integreerisid Smart-ID oma teenustega ka pangad, et nende kliendid saaksid seda aeguvate paroolikaartide asemel kasutama hakata. Järgnevate nädalatega lisandusid uued e-teenused terves Baltikumis ning kõigest kuu ajaga suurenes kasutajate hulk juba 20 000 inimeseni.