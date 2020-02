Tehnoloogiafirmad hädas: koroonaviirus hakkab tootmist takistama

Koroonaviiruse tõttu on paljud Aasia ärid sundpuhkusel 9. või isegi kuni 12. veebruarini, et vältida viiruse levikut. Seda on juba näha ka Hiina e-poodidest tellides: tavaliselt pannakse kaup kohe teele, nüüd on veninud viimaste päevade tellimused juba mitu päeva. Ka telefonitootjatel on probleeme - Hiinas on mõnedes tehastes komponentide tootmine peatatud ja uusi tooteid juurde ei tule.

Veebruari lõpus on algamas ka suur mobiilikongress Mobile World Congress ning võib juhtuda, et mõned tehnoloogiaettevõtted sinna ei jõuagi ja peavad oma esitlused edasi lükkama.

ZTE ei tee Barcelonas pressikonverentsi

Meil vähem levinud, kuid maailmas üsna tuntud tegija ZTE tühistas oma pressikonverentsi Barcelonas toimuval MWC-l koroonaviirusest põhjustatud transpordiprobleemide tõttu. Veebruari lõpus ei saa vajalik personal kohale.

GSMA, 24.-27. veebruarini toimuva MWC korraldaja, saatis aga omakorda välja teate, et koroonaviirus ei mõjuta kongressi toimumist. Seda saab lugeda siit. Niipalju siiski mõjutab, et erilist tähelepanu pööratakse hügieenile ja meditsiinilisele abile, puhastatakse ja desinfitseeritakse rohkem ja tihedamalt inimestega kokkupuutuvaid pindu ning koolitatakse messiboksides osalevaid ettevõtete töötajaid, kuidas viiruseid vältida. Ilmselt kätlemist väga palju sel messil ei tule.

Asus: ROG Phone II sai otsa

Taiwani saarel asuv mobiili- ja elektroonikatootja Asus teatas, et nende uus mänguritelefon ROG Phone II on ajutiselt lettidelt otsa lõppenud, kuna koroonaviiruse tõttu ei saa Hiinast kätte vajalikke komponente ja tootmine on ajutiselt peatatud.

An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa — ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020

Google, Facebook ja Apple panid kontorid ja osa tootmist kinni

USa firmad Microsoft, Google, Facebook ja Apple sulgesid oma esindused Hiinas 9. veebruarini ja võib-olla ka kauemaks, Apple´il seiskus ka osa tootmist Hiinas, kuid esialgu veel pole see iPhone´ide kättesaadavust mõjutanud. Apple´i tegevjuht Tim Cook ütles Apple´i üritusel, et juba otsitakse ka muid võimalusi komponentide saamiseks ja tootmise suurendamiseks väljaspool Hiinat. Praegu tehakse Apple´ile telefone Zhengzhous ja Shanghais, mõlemad on Wuhanist sadu kilomeetreid eemal, kuid transpordiprobleemid kimbutavad neidki tehaseid. Komponente tuleb Apple´ile ka Hubeist. Koroonaviirus võib seega natuke ohustada Apple´i märtsisse planeeritud iPhone SE2 saadavust.

Huawei ei kutsu arendajaid Hiinasse

Huawei tühistas 10.-11. veebruaril Hiinas Shenzhenis toimuma pidanud arendajate konverentsi ja teatas, et ajuti on olnud neilgi raskusi komponentide kättesaamise ja tootmisega, samas tootmist pole üheski tehases veel peatatud.

Pikk nimekiri lennufirmasid on oma lennud Hiinasse ajutiselt tühistanud ja see mõjutab samuti nii inimeste kui kaupade liikumist.

Mälude ja ekraanidega võib natuke kitsaks minna

Otse viirusepuhangu epitsentris Wuhanis asub Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Corp, mis on tuntud mälutootja. Nende tootmisüksused on praegu pikendatud puhkusel, kuid valveüksused töötavad vähendatud mahus.

Puhkusel on ka suur osa ühest maailma suurimast ekraanitööstusest - ekraanipaneelide tootmine Wuhanis. Seal nimelt toodetakse DSCC andmetel 6% maailma mobiilsete seadmete OLED ekraanidest ning 3% mobiilide LCD paneelidest, lisaks ka 2% LCD teleritest. India mobiilitootjatele on see kaasa toonud komponentide hinnatõusu 2-3%.

Tesla pani tehase pooleteiseks nädalaks kinni

Hiinas toodetavate Teslade arv samuti väheneb lähemal ajal, sest tehas on poolteist nädalat suletud - praeguse nädala lõpuni. Samas see üldist Tesla majandusnäitajate pilti palju ei mõjuta, sest seal toodetakse vähe.

TÄIENDUS:

Just teatas ka LG, et nad koroonaviiruse tõttu Mobile World Congressil Barcelonas sel aastal ei osale.