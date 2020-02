Kas HP sülerite turvarakendused on bloatware või kasulikud ja hea võimalus raha säästa?

HP äriklassi sülearvutitega tuleb kaasa hulgaliselt lisatarkavara, mis võib aidata arvutiomanikul kokku hoida sadu eurosid aastas.

Eesti üks juhtivaid turvaanalüüsi firmasid Cybers tegi HP Elitebook 840 najal erapooletu turvaanalüüsi, et hinnata, kas ja kui palju HP lubadustest on tühipaljas turundus ning palju sellest vastab tõele.

2019. aasta lõpul andis ALSO Eesti (HP äriklassi sülerite Ametlik maaletooja Eestis) Security Software OÜ-le (Cybers, www.cybers.eu) ülesande analüüsida turvalisuse vaatepunktist HP äriklassi süleritele lisatud turvarakendusi.

Analüüs algab kurjakuulutavalt:

"Uut arvutit esmakordselt käivitades on alati väike ärevus, et kui palju siis seekord erinevat lisatarkvara tootja poolt on eelpaigaldatud, kui palju sellest on kasutu (bloatware) või kas on ehk ka midagi kasulikku. Loosung "Turvaline riistvara ja kihiline tarkvaraline kaitse" tundub intrigeeriv, kuna pigem ootaks äriklassi arvutite puhul kasulikke lisaprogramme. Nendegi puhul on sage eelarvamus, et need ei ole väga kasutajasõbralikud või vajalikud."

HP on lisandud oma seadmetele nii riistvaralisi kui tarkvaralisi meetmeid, kaitsmaks seadmeid ja nende kasutajaid küberrünnakute vastu.

Riistvaralistest väärib peamiselt mainimist Privacy Camera ehk integreeritud katik kaamera katmiseks, samuti Sure Run ja Sure Start, mis kontrollivad, ega BIOS´is pole toimunud ootamatuid muudatusi ning hoiavad silma peal, et ei toimuks arvutis lubamatuid programmisulgemisi, nagu näiteks Windowsi kriitiliste funktsioonide kinnipanemine.

Tarkvaralistest turvalahendustest on märkimisväärsed ka HP Sure Click, mis virtualiseerib veebilehitseja eraldi konteinerisse, et veebi kaudu liikuvad pahalased ei saaks süsteemile ligipääsu. HP Sure Sense, mis on HP re-bränditud ja omandatud masinõppel töötav Deep Instinct antiviirus, maksaks ise ainuüksi ligi 50 € kuus.

Cybersi poolt läbi viidud testides ei olnud turvarakenduste käitamisel mingeid märkimisväärseid süsteemi aeglustumisi ega tõrkeid ning kõik rünnaku katsed tuvastati ja blokeeriti enne, kui need süsteemile ligi pääseda suutsid.

Nii väike-, suurettevõtjatele kui kodukasutajatele on tegu märkimisväärse koguse lisatarkvaraga, mis esiteks hoiab otseselt arvuti omaniku raha kokku turvarakenduste arvelt ning kaudne sääst tuleb turvaprobleemidega tegelemisest, mis omakorda garanteerib seadme pikaealisuse.

Kombineerituna MIL-standardile vastava tugeva korpuse ja riistvaraga võiks eeldada, et HP seadmed kestavad mitmeid aastaid probleemideta.

Kõikidele HP äriklassi süleritele viiakse läbi ka vastupidavust hindavad MIL-standardi testid: vaata http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA6-0823enw.pdf.

Turvaanalüüsi saab lugeda täismahus siit.