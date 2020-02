144 Hz monitor - tõesti silm puhkab

Mis vahe on tavalisel, 60 Hz värskendussagedusega ja 120 Hz või 144 Hz monitoril? Ega enne ei teagi, kui järgi ei proovi. Arvutimaailm proovis AOC uut 32-tollist mängurimonitori CQ32G1, mis pealegi veel nõgus. Nii suur monitor nõgusana on hea küll mõne realistliku arvutimängu mängimiseks, sirgete joontega Excelis või Wordis tegutsedes see aga nii head efekti ei anna. Kuid 144 Hz on tõesti see, millel silm puhkab. Igas olukorras.

AOC uus tippmudel on lisaks ka AMD Freesync´i toega, mis tagab veel sujuvama ja selgema pildi lisaks kõrgele värskendussagedusele. Ekraan on üsna ere (300 nitti, kuid eks on ka eredamaid), 2560×1440 pikslise resolutsiooniga, katab 124% sRGB värviruumist. Ekraaniääred on kolmest küljest väga õhukesed, kuid kõrvuti pannes jääb pildil siiski umbes sentimeetrine must triip sisse. Plastikäär on küll vaid mõni millimeeter, kuid ekraaniklaasi alla jääb veel umbes poolesentimeetrine pime riba.

Kõrgust reguleerida ei saa, küll aga kallet. Juhtmed saab elegantse jala august läbi pista, et need vähem näha jääks. Ühendused käivad kõik allservast, juhtmed ripuvad vabalt alla.

Ühendustest on olemas HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ja HDMI 2.0. Heli kõlar ei toeta, kuid ega mängurid sellest tavaliselt puudust tunnegi - heli jaoks on vajalikud suunatundlikud klapid või kõlarid, mis näitavad täpselt ära, mis suunast krabin või sahin kostab, kui mängid. HDMI kaudu võtab siiski kõlar heli sisse ja seda saab kuulata 3,5 mm kõrvaklapiaugust kõlari küljes. Arvuti tunneb selle heliväljundi ära ja saab valida heliväljundina kõlari.

On olemas ka 240-hertsiseid monitore, aga need on tavaliselt väiksemad. Eks tuleb ise järgi proovida, milline annab mängus eelise, kas 144 Hz 31,5-tolline või 240 Hz 27-tolline. Kuid hinna poolest on see AOC monitor kindlasti võitja. Selle saab kätte ligi 300 euroga, mis on ikka üsna soodne nii kiire, suure ja FreeSynciga seadme eest.

Helesinine kõlaris eadete menüü hallikal taustal nõuab küll lähemalt vaatamist, kuid on ikkagi üsna hästi loetav ja kasutatav. Ikoonid on värvilised ja väljavalitud menüüriba värvub neoonroheliseks.

Monitori sisse lülitades käivitub see umbes nelja sekundiga.

Kas see monitor sobib ka tavaliseks kontoritööks? Jah, sellega saab hakkama, kuid nõgus pind pole sirgete joontega töötades vajalik. Nõgusus on pigem mängude ja filmide jaoks, tabelite ja tekstidega on see ikka pigem pildimoonutus. 144 Hz on ka veebi kerides muidugi sujuvam kui 60 Hz ja silm puhkab, kuid siiski liiga kahuriga varblase laskmine. Tegemist on ikkagi hea mängurimonitoriga - kui selle ostad, saad tohutu ekraanipinna ja väga hea kiiruse, kumerus aitab mängu paremini sisse elada ja selgemini märgata kõike korraga erinevates ekraaninurkades. Lisaks maksab see isend oma kiiruse ja suuruse kohta üsna vähe.

Mängur on ikka see kõige õigem kasutaja ning kontoritöö kasutajale sobiks pigem mõni lamedam ja aeglasem isend.

Enne ostmist kindlasti vaata järgi, kas sinu arvuti ikka veab 144 Hz välja oma videokaardiga. Tavaliselt kipuvad sülearvutid toetama kuni 120 Hz värskendussagedust, aga eks on ka mänguriarvuteid, mis rohkem võimaldavad.

TEHNILISED ANMDED

Mängurimonitor AOC CQ32G1

Hind: 308 eurot (Faunder)

Ekraanisuurus: 31,5-tolline

Resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit

Värskendussagedus: 144 Hz

Reageerimisaeg: 4 ms

Heledus: 300 nitti

Pinnakate: matt

Freesync: 30-144 Hz

Kontrast: 3000:1 (staatiline)

Vaatenurk: 178/178 kraadi