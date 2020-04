1 ms reageerimiskiirusega mängurimonitorid jõuavad Eestisse

Viimaks ometi on Eestisse jõudnud maailma esimene ühemillisekundilise reageerimisajaga mängumonitor. Tegu on LG UltraGear monitoride seeria uue UltraWide Nano IPS NVIDIA G-Sync’iga, mis täiendab juba eelmise aasta lõpul Eestisse jõudnud mudelit 27GL850-B.

UltraGear seeria monitorid on osutunud väga populaarseks kogu Baltimaades – viimase aasta jooksul on nõudlus ultrakiirete monitoride järele kahekordistunud. Oma muljetavaldava kiiruse ja pildikvaliteedi poolest sobivad need professionaalsetele e-sportlastele ja kõigile arvutimänguhuvilistele.

UltraGear Nano IPS monitorid on saadaval 38-tollise ekraanisuurusega ja 144 Hz värskendussagedusega, mida saab suurendada 175 Hz-ni. Monitoril on nõgus ekraan, mida täiendab uuendatud Sphere Lighting 2.0 RGB seinavalgustus monitori tagaküljel. See suurendab videomängude efekti, kohandudes ümbritseva valgusega ekraanil toimuvale tegevusele.

Ekraan toetab nii NVIDIA G-SYNC’I kui ka VESA DisplayHDR 400. Mõlemad seeria monitorid võimaldavad sujuvat liikumist kiiretes stseenides ning pakuvad videomängude jaoks hädavajalikke sätteid, nagu näiteks Dynamic Action Sync režiim, Black Stabilizer ja Crosshair, mis aitab FPS-mängudes kaasa ülima täpsuse saavutamisele.

