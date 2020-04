VIDEO: HP Elite Dragonlfy - Ihaldusväärne 2-ühes ultrabook

Millalgi eelmise aasta lõpul tuli HP välja uue äriklassi 2-ühes ultrabookiga Elite Dragonfly.

Tegu on HP elitebook seeriasse kuuluva süleriga, mis vastab kõigile HP äriklassile omastele tingimustele.

Seadme teeb eriliseks see, et korpus on tehtud sisuliselt prügist, klaviatuur vanadest DVD plaatidest (need ümmargused, läikivad asjad, kui keegi mäletab) ning selle kõige juures vastab see MIL standardile. See tähendab, et seade vastab sõjaväe nõuetele, mis määravad seadme kukkumis-, tolmu-, pritsme-, vibratsioonikindluse.

Sarnaselt ülejäänud HP äriklassile, on ka sellel kaasas erinevad rakendused, mis väikeettevõtjate ja kodukasutajate elu oluliselt lihtsamaks teevad ning reaalselt raha säästavad, näiteks tasuta Antiviirus. HP turva-lisadest rääkis Arvutimaailm mõned kuud tagasi pikemalt.

Märkimisväärne on ka seadme kaal 1kg ja selle juures kogu päeva kestev aku. Lisaks ka puuteekraan, mis töötab koos pliiatsiga ning sisuliselt asendab vajadusel graafikalauda.

