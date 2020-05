"Elektroonilised ninad" aitavad transpordi pärast koroonakriisi turvalisemalt käima tõmmata

Kui eriolukorrad leevenevad ja inimesed hakkavad taas kiiresti ning hulgakaupa suurtel kiirustel reisima, lasub paratamatult kõigel sellel hirm, et äkki kuskil meie seas on mõni viirusekandja ning kogu see jant hakkab otsast peale. Selleks, et varakult tuvastada nii lõhkeaineid kui viiruseid, plaanib lennukitootja Airbus kasutusele võtta elektroonilised "nuusutajad".

Kõrgtehnoloogiliste "ninade" tegemisel on eeskuju võetud lõhnaretseptoritest ja lõhnainfot töötlevatest ajurakkudest. Juurde on lisatud tehisintellekti tarkus. Tulemuseks on väikesed meduusikujulised seadmed, mida saab igale poole kinnitada ning mis lasevad ümbritsevat õhku läbi oma retseptorite.

"Nuuskureid" on plaanis testima hakata 2020. aasta lõpus. Nende efektiivsus viiruste avastamisel on veel kergelt spekulatiivne, sest reaalselt koroonaviiruse tuvastamiseks pole seadmeid ehitatud. Küll aga suudavad need sensorid juba lõhnu eristada ning lõhkeainet leida varsti juba ligilähedaselt pommikoerte efektiivsusele.

Sensoreid arendab USA firma Koniku, mis ühendab bioloogilised ja elektroonilised sensorid. Ulmeline tehnoloogia kasutab ränikiipides hiirtelt pärit närvirakke ja on veel väga eksperimentaalne, kuid Airbusi tõsisem huvi tehnoloogia vastu näitab, et sellest võib varsti suurt kasu tõusta. Eriti just pandeemiajärgses maailmas.

