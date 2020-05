Uue aja robottolmuimeja hävitab ka viirused ja bakterid

(Sisuturundus)

Ootused robottolmuimejale on muutunud. Nüüd on vajalik veel üks lisaomadus - kodu koristaja võiks pinnad ka ära desinfitseerida. Moppivaid robottolmuimejaid oleme ennegi näinud, kuid pidevalt 75% alkoholiga ka ei tahaks põrandaid üle võõbata. Õnneks tapab baktereid ja viiruseid ka ultraviolettkiirgus. See Alfawise´i robottolmuimeja V8S Max UV (167 eurot + transport) on nii mopiga niisutaja (vajadusel) kui ka UV kiirgusega desinfitseerija.

Nii kuivalt kui niiskelt puhastav robottolmuimeja on häälega juhitav, oskab ruumis liikumist planeerida ja elamut kaardistada ning sõidab tagasi laadimispesa juurde, kui aku hakkab tühjenema.



UV kiirgus hävitab RNA-d ja DNA-d, mis aitab kõrvaldada viiruseid ja baktereid ning halba lõhna. Aku kestab kuni 150 ruutmeetri puhastamiseni. Seega enamus kortereid ja maju peaks puhtaks saama ühe laadimisega.