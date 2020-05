Sony uued müra- ja juhtmevabad nööpklapid WF-SP800N

Sony tootevalikusse lisandusid kõrvaklapid WF-SP800N

Sony tutvustas täna uusi juhtmevabasid nutikõrvaklappe WF-SP800N, mis sobivad hästi aktiivse elustiiliga inimestele.

IP55 standard annab kindluse, et pritsmed, higi ja tolm on kõrvaklappidele ohutud. Neid võib isegi peale trenni tegemist veega üle loputada.

IP55 - Protected from limited dust ingress. Protected from low pressure water jets from any direction.

Nutikas muusika kuulamine

Mürasummutus eemaldab segavad tegurid nagu tänava- või jõusaalimüra, kui need kunagi avatakse.

Kõrvaklappidel on lisaks digitaalsele mürasummutusele ka Ambient Sound funktsioon, mille abiga saad muusikat kuulates siiski hoomata ka

ümbritsevaid helisid ning mitte bussi alla jääda. Funktsiooniga saad ise valida, millised helisid „läbi lased“ kasutades selle seadistamiseks Sony | Headphones Connect rakendust.

WF-SP800N kõrvaklappidel on ka Advanced Adaptive Sound Control funktsioon, mis tuvastab automaatselt, mida sa teed ja kus viibid, ning seadistab ümbritsevate

helide seaded automaatselt vastavalt keskkonnale. Seda saad teha ka ise kasutades Sony | Headphones Connect rakendust – lase läbi ümbritsevat müra,

kui jooksed väljas, eemalda see siseruumis viibides täielikult või lisa bassi jõusaalis treenides.

Nutiklappe on lihtne juhtida – mängi, peata ja keri muusikat või muuda helitugevust lihtsalt puudutades paremat kõrvaklappi. Puudutades vasakut

kõrvaklappi, saad muusika vaigistada ning läbi lasta ümbritsev heli, et ilma kõrvaklappe eemaldamata, mida see liikuv suu sinu ees sulle öelda üritab.

Samuti saad muusika peatada, kui võtad kasvõi ühe kõrvaklappidest kõrvast ning edasi kuulata kohe, kui selle kõrva tagasi paned.

Nutikate kõrvaklappidega saad kasutada ka Google Assistant’i ja Amazon Alexa’t.

WF-SP800N kõrvaklapid hakkavad maksma ca €180 ja on meie turul saadavad

alates juulikuust 2020 neljas värvitoonis (must, valge, oranž ja sinine).

Rohkem infot: www.sony.ee/electronics/truly-wireless/wf-sp800n.