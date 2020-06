Paljud Samsungi Blu-ray pleierid üle maailma lõpetasid töötamise

Alates reedest hakkasid Samsungi foorumeid, aga ka Twitterit ja redditit ummistama kasutajate massilised teated, et nende Samsungi Blu-ray seadmed ja kodukinod enam ei tööta, vaid on sattunud taaskäivitamise tsüklisse.

"Samsung lõhkus kõik oma Blu-ray seadmed ära," säutsuti Twitteris:

Soooo Samsung apparently broke all their Blu-ray players at the same time? — Xan (@ComicsByXan) June 19, 2020

Mis seadmete katkimineku põhjustas, pole veel selge. Samsungi kasutajatoe foorumis on märgitud probleem "lahendatuks" ilmselt sellepärast, et vähendada kasutajate küsimustelaviini, lahenduseks on märgitud, et Samsung on probleemist teadlik ja sellega tegeletakse.

Niimoodi käitub seade ühes kasutaja videos:



Lähemalt kirjutab probleemist ZDNet.

Probleemist puudutatud mudeleid on erinevaid. Näiteks on mainitud, et seade enam ei tööta alates reedest selliste Blu-ray pleierite kohta:

BD-JM57C (Eestis praegu ei paista, et seda kuskil müüdaks)

BD-JM57 (ei müüda)

BD-5100 (on olnud müügil, hetkel ei müüda)

BD-J5700 (ei müüda)

BD-J5900 (müügil e-poodides)

HT-J4500 (müügil e-poodides)

HT-J5500W

jne

The Verge kirjutab, et põhjus võib olla SSL sertifikaadi aegumises, mistõttu ei saa seadmed ligi turvalisele Samsungi serverile.