Klapid peas valgesse öhe

(Sisuturundus)

Suvi on käes, ööd valged ja kui und ei tule, kuula midagi kõrvaklappidest. Siin on head klapid, millega võib ka rippvoodis või telgis muusikat või Podcaste kuulata. Kasvõi pea padjal, klapid ei sega.

Hinnad on aga odavamatel langenud juba allapoole kümne euro.

TWS M1

Juhtmevabad Bluetoothiga kõrvaklapid TWS M1 (9,1 eurot) on laadimiskapsliga ja vahetatavate silikoon-otsikutega, et saaksid sobitada oma kõrva järgi. Laadimiskapslitesse kinnituvad magnetiga, kapslil on ka nelja LED-iga indikaator, kui täis aku veel on. Kuularite aku kestab kolm tundi.

Kuulareid saab kasutada tavaliste kõrvaklappidena, autos handsfreena (näiteks ainult üht kõrvaklappi) või ühendada klapid kahe erineva telefoniga.

TWS M1 sobib ka mobiilimängudega, sest kiire Bluetooth-kiibi tõttu on viide väga väike.

Bilikay V16

Kõrvaklapid Bilikay V16 (16,4 eurot) on puutetundliku pinnaga, et muusikat saaks telefoni taskust võtmata juhtida. Klappidel on aktiivne mürasummutus, võimas bass ja Surround heli tugi. Samuti on olemas tugi HD telefonikõnedele.

Kui hoiad puutepinnal näppu veidi pikemalt, käivitub virtuaalne assistent Siri (Apple´i telefonidele). Mahuka akuga laadimiskapsel suudab klappe oma akult täis laadida kuni 6 korda, millest jätkub kuni 30 tunniks muusikakuulamiseks. Klapid ise mängivad oma väiksemalt akult iseseisvalt kuni viis tundi.

QCY T2C

QCY T2C juhtmevabad kõrvaklapid (33 eurot) toetavad nii mürasummutust kui mobiilikõne taustahelide summutamist, klappide aku tööaeg on kuni neli tundi. Kokku saab koos laadimiskapsliga pakutavate lisalaadimistega muusikat kuulata kuni 32 tundi.

Ühe nupuga saab klappe juhtida: eelmist või järgmist lugu mängima panna või kõne vastu võtta.