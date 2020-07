Tippfotograaf Jake Farra: üks olulisemaid elemente fotograafias on emotsioon

Profifotograaf Jake Farra sõnul aitab aga fotole püütud emotsioon vaatajaga sidet luua ja on põhiliseks elemendiks, mis teeb ühest jäädvustusest meeldejääva foto.

Fotod võivad vaatajates tuua esile väga erinevaid emotsioone – alustades rõõmust ja naerust ning lõpetades hirmu ja tülgastusega.

„Minu kui fotograafi jaoks on emotsioonid äärmiselt olulised. Olgu selleks pildistatava või pildi vaataja emotsioon, foto peab kõnetama. Muul juhul jätab see inimese külmaks, sellest liigutakse kiirelt silmadega üle ja pilt vajuks unustusse – seda ei taha ju keegi,“ ütles Farra.

Tema sõnul tuleb õige emotsiooni edasi andmine fotograafil kogemusega, see aga ei tähenda, et tavainimene ei suudaks nutitelefoni kaameraga tabada tõeliselt head kaadrit. „Mida rohkem sa pildistad ja vaatad pilte, mis sind kõnetavad, seda rohkem tunned oma fotodega sidet. Ja selle võrra paremini oskad ka pilti emotsiooni panna,“ sõnas Farra, kes esindab Eestit rahvusvahelise nutifotograafia konkursi Next Image žüriis.

Milliste nippidega saab aga tavaolukorras meeldejääva ja professionaalse välimusega fotojäädvustuse? Tippfotograafi sõnul on kõige tähtsam jälgida valgust. „Püüa leida koht, kus on võimalikult hea valgus, seejärel katseta erinevaid nurkasid. Proovi olla leidlik ja ära kasuta kohe esimest mõtet, vaid mine sellest edasi. Ka fotograafia puhul võiks kehtida reegel, et vähem on rohkem,“ soovitas Jake Farra. Tema sõnul võib fotograaf teha lugematul arvul pilte, et leida õige nurk ja valgus, aga eksponeerida võiks kõige paremat tulemust.

Farra sõnul on tänapäeva telefonikaamerad juba nii arenenud, et igapäevaelu saab ideaalselt jäädvustatud ka taskusse mahtuva seadmega. „Väikeste digikaamerate elulugu on läbi. Nutitelefoni kaamera on kompaktne, kerge ja hea kvaliteediga, mistõttu on nad suureks konkurendiks peegelkaameratele,“ sõnas ta.

Hea fotograafi juhendamine aitab kohmetusest üle saada

„Ma püüan teha pilte, mis on küll poseeritud aga jätavad vaatajale mulje, justkui oleks see juhuslikult tabatud. Inimesed enamasti tunnevad ennast kaamera ees kohmetult ning nad ei oska poseerida. Siin olen alati abiks ja aitan neid igasuguse juhendamisega.“

Farra annab pildistatavale tihti näpunäiteid, kuidas hoida oma keha või pead, ning milline võiks olla nende emotsioon. „Läbi selle tegevuse on pilt küll poseeritud, aga see ei tundu kramplik ja sunnitud. Pigem püüan jätta muljet, et inimene on loomulikult sellise poosi võtnud ja mina juhuslikult seda tabanud,“ avaldas ta fotograafide salanipi.

„Kõige nauditavam on see, kui näitad kliendile pilte ja ta rõõmust karjatab. Või kui su juurde satub inimene, kes on terve elu kaamera ees olemist peljanud, kuid sessiooni lõpus tänab sind südamest ja soovib tulevikus uuesti kohtuda,“ ütles ta.

Jake Farra esindab tänavu žüriiliikmena Eestit ühel maailma suurimal fotokonkursil Next Image 2020. Next Image fotokonkurss on avatud kõigile Huawei seadmete omanikele, kes soovivad jagada enda inspireerivaid jäädvustusi igapäevaelust. Konkursil on 6 erinevat kategooriat: „lähedal-kaugel“ (Near Far), „head ööd“ (Good Night), „tere elu!“ (Hello, Life!), näod (Faces), „jutuvestja“ (Storyteller) ja videoformaadi jaoks mõeldud Live Moments kategooria.

Nutitelefoni kaameraga jäädvustatud pilte saab võistlusele esitada kuni 31. juulini aadressil https://gallery.consumer.huawei.com. Finalistid kuulutatakse välja 15. augustil ja konkursi võitjad selguvad septembri keskel. Esmakordselt selgitatakse võistlusel välja ka kohalik võitja.