Eesti idufirma tegi maailma esimese intuitiivse uudiste kategoriseerimise võimalusega äpi

Kodumaine iduettevõte So.Fa.Dog raputab meediaturgu uudisrakendusega, mis pakub kasutajatele võimalust tarbida uudiseid reklaamivabalt ja sisselogimiseta. Uus äpp sihib tarbijana Y-põlvkonda. Tänasest lisandus äppi funktsioon, mis kategoriseerib uudiseid värvidega ning aitab lugeda vaid konkreetsele kasutajale päriselt korda minevat sisu.

Uudiste tarbimise revolutsiooni on ette võtnud So.Fa.Dogi asutajad Lauri Meidla ja Mihkel Oja, kellest esimene on endine börsikaupleja ning teine endine pankur.

„So.Fa.Dogi äpp loodi inimestele, kes on tüdinenud reklaamidest, maksumüüri taga peidus olevatest uudistest ning soovivad ennast maailmas toimuvaga kurssi viia kiirelt ja lihtsalt. Kogu uudiste läbi töötlemise töö on kasutajate eest ära tehtud. Äpi missiooniks tuua lugejateni arvamustevabad ja neutraalsetele faktidele põhinevad uudised, mille kallutatust aitavad vältida ka kasutatud visuaalid,“ kommenteeris ettevõtte asutaja Lauri Meidla.

Tänasest lisandus äppi kasutajate poolt enim soovitud ja maailmas uuenduslik uudiste kategoriseerimise funktsioon. Esmalt toodi valikusse kaheksa erinevat kategooriat, mis katavad uudiseid päevakajalistest teemadest ja poliitikast meelelahutuseni välja. Uudne ja eristuv on seegi, et kategooriatel pole nimesid, vaid neid tunneb ära intuitiivsete värvide järgi. Äpi looja Lauri Meidla sõnul on kategoriseerimine oluline, sest inimene, keda huvitab molekulaarbioloogia, ei pruugi huvituda Kylie Jenneri uutest bikiinidest ja vastupidi. „Lahendasime lugude kategoriseerimise täiesti uudsel viisil. Iga kategooria värv iseloomustab huviala, intellektuaalset või esteetilist suunda. See annab kasutajatele võimaluse vaadelda teemasid laiemalt, ilma lahterdamata. Tavaline täägimine, kategooriate ja huvialade valimine on tänaseni olnud liiga piiratud. So.Fa.Dog’i äpis on lihtne kanalit vahetada ning leida ennast momentaalselt uuest maailmast uute teemadega,” kommenteerib Meidla kategooriate saamislugu. Esialgsele kaheksale kategooriale planeeritakse kasutajate tagasiside põhjal aegamööda pakkuda ka lisavõimalusi.

So.Fa.Dog on uudseid tööviise kasutav startup, mille kontor on Internetis. Ka kogu suhtlus, koosolekud ning isegi ühised koosviibimised toimuvad veebis läbi erinevate programmide. Virtuaalselt teeb koos tööd üle 40 meeskonnaliikme seitsmeteistkümnest erinevast rahvusest. Äpi kaasasutaja Mihkel Oja sõnul on ettevõtte tööefektiivsus tänu paindlikkusele palju suurem ning hoitakse kokku aeg, mis kulub tööle ja koju sõitmisele. Aeg-ajalt saadakse siiski ka füüsiliselt kokku: olgu see siis baaris, kohvikus või mõne teise ettevõtte büroopinnal. “Selle asemel, et kulutada kohvinurgas aega poliitikast rääkimisele, genereerime koos ideid. Kaugtööd tehes on inimestel vabadus olla sellised nagu nad tahavad ja kus tahavad. Tänu sellele teeme ja jõuame rohkem. Koosolekuid peame näiteks kasvõi koeraga jalutades ning tööd tehakse kodust, maalt või raamatukogust üle maailma,” võtab Oja ettevõtte töödünaamika kokku.

So.Fa. Dogi äpp on tasuta saadaval nii Androidi kui iOSi operatsioonisüsteemidele.

So.Fa.Dog OÜ on Eesti kapitalil põhinev iduettevõte, mis tegutseb alates 2020. aasta veebruarikuust. Ettevõttes teeb virtuaalselt koos tööd 40 inimest seitsmeteistkümnest eri rahvusest. Startupi ambitsiooniks on jõuda aastaga kümne miljoni kasutajani ning muuta jäädavalt seda, kuidas inimesed uudiseid tarbivad.