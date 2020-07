Uus ülilai ärimonitor kõrvaldab kahe kõrvuti monitori vajaduse

Kui Exceli tabelite read on panoraamsed, siis läheb tavaliselt vaja mitut kõrvuti monitori. Philipsi monitoribrändi litsentsipartner MMD teatas uue proffidele mõeldud 49-tollise (täpsemalt 48,8 tolli / 124 cm) Philips 498P9 Brilliance 32:9 SuperWide kuvasuhtega kumera LCD-ekraaniga monitori turuletoomisest. Auhinnatud monitori on täiendatud jõudlust tõstvate funktsioonide ja 5120 x 1440 pikslise resolutsiooniga ning see asendab kahte üksteise kõrvale asetatud 27-tollist 16:9 Quad HD-ekraani.

498P9 panoraamne pilt on silmale mugavam kumera 1800R ekraaniga, mis tagab laiema vaatevälja kasutajat otsekui ümbritsedes. Monitor on varustatud VA-paneeliga, mis pakub kõrget loomulikku kontrasti (3000:1), 70 Hz värskendussagedust, head värvitäpsust (DeltaE < 2) ja laia värviulatust (sRGB 121%, AdobeRGB 91%). MultiView-tehnoloogia abil saab proff ühendada korraga nii arvuti kui sülearvuti, sest monitor võimaldab aktiivset topeltühenduse loomist ja kuvamist.

Ülilaiekraaniga Philips 498P9 monitor teeb igapäevase kontoris töötamise lihtsamaks. Uuel mudelil on lai valik ühendusvõimalusi, näiteks DisplayPort, HDMI ja USB 3.2. Sisseehitatud MultiClient Integrated KVM-lüliti koos MultiView funktsiooniga võimaldavad kasutajal juhtida kahte seadet samaaegselt ühe monitori-klaviatuuri-hiirekomplekti abil, säästes aega ja ruumi. Võib lihtsa nupuvajutusega valida kahe USB 3.2 pordi kaudu ühendatud allikate vahel.

Philips 498P9 monitoril on olemas Compact Ergo Base'i ergonoomika, reguleeritav Philipsi monitorialus, mida saab kallutada, pöörata ja mille kõrgust reguleerida parima võimaliku vaatamisasendi jaoks.

Kujutise kvaliteeti parandab SmartImage, mis analüüsib ekraanil näidatavat sisu ja optimeerib kuvari jõudlust. Lisaks tagab Adaptive-Sync sujuva pildi ja häireteta mängujõudluse.

Nullvatise lüliti klõpsamisega saab kasutaja monitori toite täielikult välja lülitada, nii et tulemuseks on null-energiatarbimine. Monitor vastab keskkonnastandarditele EnergyStar 8.0, EPEAT, RoHS, TCO Certified ja selle pakkematerjal on 100% ringlusse võetav.

Philips 498P9 monitor on saadaval alates augustist 2020 tootja soovitusliku jaehinnaga 899 eurot.