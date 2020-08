Honori viimane Google´ teenustega telefon: Magic UI 3.1 ootel

Honor 20 oli teatavasti eelmise aasta kevadel üks viimaseid nutitelefone, mis tuli Huaweil välja kõigi Google´i teenustega. Üsna sünges meeleolus esitlusel juba teati, et USA on kehtestanud president Donald Trumpi eestvedamisel sanktsioonid ja USA ettevõtted, sealhulgas Google, ei tohi Hiina tehnoloogiaettevõttega äri ajada. Honor 20 oli aga juba valmis ja seda uus embargo ei puudutanud. Siiamaani tulevad ka telefonile kõik uuendused.

Juulis pidi Euroopas saabuma Honor 20 ja Honor 20 Pro telefonidele EMUI 10.1 (Magic UI 3.1) uuendus. See on mõnedes suuremates riikides juba saabunud, kuid meie aastase testi telefon, mida eelmise aasta augustist testime, on endiselt veel EMUI 10 peal, nagu ülalolevalt pildilt näha. Peaks aga olema nii:

Mida uuendus kaasa toob? Nii nagu meiegi testitud Huawei P40 seerial, peaks ka Honor 20 saama endale nüüd äpi MeeTime videokõnedeks (asendamaks Google´i videokõnesid), Huawei digitaalse assistendi Celia, mis asendab Google Assistanti, seadmetevahelise fotogalerii (Huawei enda pilveteenuse kaudu).

Telefonis peab veel parajalt ruumi olema, et uuendus alla tirida, sest see on 4,6 GB suurune.

MeeTime pakub võimalust videokõnede ajal ka oma telefoni ekraani jagada. See on hea näiteks kellelegi õpetada mõne äpi kasutamist või näidata sotsiaalmeediast või oma vestlusest midagi huvitavat.



Smart Multi-Window on teine rakendus, mida ootame. See poolitab akna ja laseb kasutada kaht äppi ühel ekraanil.

Kuidas tundub Honor 20 uute telefonide kõrval?

Aasta on möödas, kas Honor 20 on endiselt konkurentsivõimeline?

Võib öelda, et välimuselt on endiselt tegemist väga moodsa ja hästi disainitud telefoniga. Ehkki esikaamera "tilga" sisse paigutamine on asendunud ekraaniauguga, pole ka "tilgal" tänapäeval midagi viga, see ei võta oluliselt rohkem ekraanipinda, kui auk.

Kiiruse osas pidi uuendus tooma Honorile Deterministic Latency Engine´i, mis teeb telefoni senise riistvara 20,8% kiiremaks.

Taga asuvad kaamerad - 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP pole vaatamata üle 100-megapiksliste kaameratega tippmudelite tulekule praegu veel üldse eriti kehvad. Pildikvaliteet on keskmiste seas korralik.

2340x1080 piksline ekraan pole paha, 3750 mAh aku küll võiks veidi suurem olla, aga kestab ühe päeva endiselt hästi.

128 GB välkmälust pole ka veel väheseks jäänud.

Ootame siis uuendust, enne pole enam kui teooriast midagi kirjutada.