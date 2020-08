Need on praegu kõige populaarsemad kooli eel ostetud nutitelefonid

(Sisuturundus)

Millised on praegu populaarsemad Gearbestist tellitavad nutitelefonid? Siin on valik neist, mida praegu kõige rohkem ostetakse. Ilmselt kooli, aga ka tööle, koju, lastele ja suurtele.

OnePlus Nord 5G - 343 eurot



Hiina kultusbrändi Oneplus uus soodusmudel OnePlus Nord pakub kaamerakomplekti, mis on üsna tipust ja ekraani, mille 90 Hz värskendussagedus on samuti pärit Oneplusi tippmudelilt. Hind aga on hoopis soodsamate telefonide klassist, mis selliseid tehnilisi näitajaid tavaliselt ei paku. Näiteks jooksutab mobiili Qualcommi kiire Snapdragon 765G kiibistik, millel on tulevikukindluse jaoks 5G tugi, kui see võrk siin peaks käivituma. Selfie tegijate jaoks on tegemist kasuliku valikuga, sest ka ees on mitu kaamerat - üks 32 MP, teine 8 MP. Aku on 4115 mAh, 30 W ülikiire laadija Warp Charge (5 V / 6 A) laeb aku täis lühikese ajaga.

OUKITEL WP6 - 197 eurot

Veekindel ja kolme tagakaameraga kestvustelefon OUKITEL WP6 on efektse välimusega, vastupidav (veekindel ehk IP68 standardile vastav) ning võimsa kaamerakomplektiga, milles põhikaamera on 48 MP.

Xiaomi Redmi Note 9S - 190 eurot



Kui hakata otsima ja kõrvutama parima hinna-kvaliteedi suhtega telefoni, siis Xiaomi Redmi Note 9S jääb ilmselt sõelale. See telefon maksab alla 200 euro, kuid pakub head kaamerat, võimsat protsessorit ning ka silmailu voolujoonelise ümarate äärtega disainiga.

Veel paar head asja

Mida populaarse telefoni juurde osta? Siin on veel kaks head asja.

Veekindel spordikell SENBONO S80 - 16 eurot

Nutikell SENBONO S80 on metallkorpusega ümara sihverplaadiga veekindel kell, millel vahetatavad elektroonilised sihverplaadid ja hulk funktsioone aktiivsuse jälgimiseks. Midagi on aga korrast ära hinnaga - kui tavaliselt võivad sellised kellad maksta sadu eurosid, siis seekord on vaja välja käia vaid 16 eurot.

Kell sobib nii ärikasutajale kui sportlasele, välimuse poolest kõlbab kokku ka ülikonnaga ning annab koosolekutel diskreetselt märku kõnedest ja sõnumitest. Sporti tehes aga mõõdab nii pulssi, vererõhku, samme kui läbitud vahemaad, nagu aktiivsusmonitorid ikka. Kõike seda saab jälgida suurelt värviliselt 240 x 240 piksliselt ekraanilt. Aku kestab 2-7 päeva.

NIUBILITY N1 on päris tublide tehniliste parameetritega (kiirus 25 km/h, läbitav vahemaa ühe laadimisega 25 km) uhiuus elektritõukekas, millel hinnaks vähem kui 250 eurot. Juba on uut mudelit ka Poola ladudest välja saatma hakatud, seega kui tellid, saad liikuri kätte juba vähem kui nädalaga ja ilma tollimaksudeta. Telli siit.