Spetsiaalselt Eestis: populaarsed tooted, mida sügise hakul e-poest haaratakse

Tutikas elektritõuks uskumatu avamishinnaga: NIUBILITY N1 (250 eurot*)

Seda tõukekat on Poola laost tellitud alates augusti lõpust ja juba 1. septembrist hakati uhiuut mudelit Eesti poole teele panema. Praeguseks on esimesed õnnelikud oma liikuri juba kätte saanud.

Elektritõukekas NIUBILITY N1 tuleb Eestisse Euroopa Liidu siseselt ehk siis ilma kaugemalt saabumise maksudeta.

Uus soodne isend pakub järgmist:

suured rattad, rehvimõõt 8,5 tolli

maksimumkiirus 25 km/h

mootori võimsus 250 W

Maksimaalne tõus 15 kraadi

Läbitav vahemaa ühe laadimisega 25 km (70 kg reisijaga, 15 km/h keskmise kiirusega Eestile tüüpilisel tasasel maastikul)

Aku mahtuvus 7,8 Ah, laadimisaeg 3-4 tundi

Turvalisus: hele esi- ja tagatuli (LED), e-ABS ja ketaspidurid, veekindel akuümbris

Sõitja pikkus vahemikus 120-200 cm, kaal kuni 120 kg

Kui kasutad ostes kupongi D526770949DEB000, langeb niigi odav hind veelgi (kuni kaupa jätkub): 227 euroni. Kuna tegemist on suure asjaga, siis lisandub ka transpordikulu 8,4 eurot.

Veekindel spordikell SENBONO S80 - 16 eurot

Nutikell SENBONO S80 on metallkorpusega ja ümara sihverplaadiga veekindel kell, millel vahetatavad elektroonilised sihverplaadid ja hulk funktsioone aktiivsuse jälgimiseks. Kui tavaliselt maksavad sellised kellad sadu eurosid, siis seekord on vaja välja käia vaid 16 eurot.

Kell sobib nii ärikasutajale kui sportlasele, annab diskreetselt märku kõnedest ja sõnumitest. Sporti tehes aga mõõdab nii pulssi, vererõhku, samme kui läbitud vahemaad. Kõike saab jälgida suurelt värviliselt 240 x 240 piksliselt ekraanilt, mille sihverplaate võib äpist vahetada. Aku kestab 2-7 päeva.

ILIFE V5s Pro - 137,5 eurot

Tolmu likvideerib robottolmuimeja iLife V5S Pro 150-180 ruutmeetri suuruselt pinnalt ning vabastab omaniku töötust koristamise vaevast. Alla 140 euro maksev masin puhastab nii kuivalt kui märjalt, andurite abiga oskab robot vältida treppe ja peatuda takistuste ees.

Sellise hinnaga on üliraske leida nii põhjaliku puhastusega kodumasinat.

Vaata ka seda: Gocomma nutikell-telefon 37,8 €

Kui juba Senbonol nii hästi on läinud, siis miks ei võiks nüüd edu saata ka uut Gocomma nutikella DT21? See oskab lisaks ka randmelt kõnesid vastu võtta ja teha. Kupongiga EJ7PPG5JP4 võid hinna veelgi odavamaks saada, kui selle enne ostu lisad kupongilahtrisse. Siis tuleb hinnaks 36 eurot. Kupong kehtib kõigi valitud värvide juures, valida saab suhkrupruuni, musta ja punast.

Puutetundliku äärest ääreni klaasiga kella veekindlusklass on IP68 ehk kannatab sukeldumist vee alla (aga mitte väga sügavale), lisaks pulsile salvestab ka südame elektrokardiogrammi, edastab mobiilist sõnumeid, mõõdab spordialasid ja pakub mõnesid igapäevaeluks vajalikke äppe. Kõne tehakse üle Bluetoothi telefonist, eraldi SIM kaarti kellale vaja pole. Kõik traditsioonilised aktiivsusmonitori funktsioonid nagu uneaktiivsuse jälgimine, sammulugemine jne on ka mõistagi esindatud. 300 mAh aku kestab 2-5 päeva.