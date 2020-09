Riistvara arenduse ja programmeerimise tudengite arv kolmekordistus

Sel aastal kasvas Tallinna Tehnikaülikoolis kõige enam sisseastujate huvi riistvara arenduse ja programmeerimise bakalaureuseõppe eriala vastu. Eelmise aastaga võrreldes asus sügisel riistvara arendust ja programmeerimist õppima kolm korda rohkem tudengeid.

TalTechi õppejõud ja programmijuht Andres Eek usub, et kiirelt kasvav huvi eriala vastu tuleb sellest, et üha rohkem noori on hakanud mõistma, et riistvaraga seotud erialad annavad tulevikus suure konkurentsieelise ja võimaluse saada tõeliseks tehnoloogiaguruks.

“Eestis on tipptasemel elektroonikatööstus ja tarkvaraarendus. Lisaks vajame eksperte, kes oskavad elektroonikast ja tarkvarast kokku panna lahendusi, mis muudavad inimeste elu paremaks. IT koosneb nii riistvarast kui tarkvarast, mõlemad on ühtviisi olulised, kui tahame säästa energiat nutikate hoonetega või muuta liiklus ohutumaks ja sujuvamaks isesõitvate autode ning neid juhtivate süsteemide abil, ” selgitas Eek.

Eriala populariseerimiseks teeb Tallinna Tehnikaülikool koostööd Eesti Elektroonikatööstuse Liiduga. Koos teiste ülikoolide ja kutsekoolidega viidi kevadel läbi teavituskampaania, mis kutsus üles noori valima elektroonikaga seotud eriala. Kampaania üks eestvedajatest, Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu liige ja elektroonikaettevõtte Krakuli tegevjuht Jaan Hendrik Murumets kinnitab, et valdkonnas valitseb Eestis tööjõupuudus. “Elektroonikaseadmed leiavad pidevalt rohkem kasutust, igas valdkonnas on üha rohkem automatiseeritust ja nutikust. Maailm liigub isejuhtivate maa-, vee- ja õhusõidukite, virtuaalsete elamuste ja automatiseeritud keskkondade poole ning on kindel, et elektroonika kujundab väga märkimisväärselt inimeste elu,” rääkis Murumets. “Seega riistvara arenduse ja programmeerimise eriala tudengid võimaluste puudumise pärast muretsema kindlasti ei pea.”

Uuendatud riistvara arenduse ja programmeerimise õppekava valmis eelmisel aastal ja see on ainus õppekava IT teaduskonnas, mis ühendab teadmisi nii riistvara kui tarkvara arendamisest.

Eegi sõnul kõnetab noori võimalus valikainetega ise oma teadmiste profiili kujundada ja loengutes õpitud teooriat praktilistes projektiülesannetes rakendada. “Ainult äppide tegemine on ennast juba ammendama hakanud” - see värske tudengi välja öeldud mõte iseloomustab Eegi hinnangul hästi uue õppekava populaarsust.