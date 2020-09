Käe(d) küljes: Huawei tutvustas täna oma uusi nutikellasid (ja muid tooteid)

Täna toimus üle Interneti Huawei ülemaailmne uute toodete esitlus, kus tutvustati uusi nutiseadmeid. Eestis esitleti kahte uut kellamudelit ning kõrvaklappe, mida sai Arvutimaailm omal käel ka kiirelt juba proovida.

Eestis tulevad peagi müüki käekellad HUAWEI WATCH GT 2 Pro ja HUAWEI WATCH FIT. Üks neist on traditsioonilise ümmarguse sihverplaadiga suurem spordi- ja aktiivsuskell, teine ristkülikukujulise sihverpkaadiga fitnessikallakuga kell.

Mõlemal kellal on mitmeid uusi treeningu andmete jälgimise funktsioone ja treeningurežiime. Suurimad uudendused tunduvadki puudutavat GT2 Pro puhul pigem sisemisi trennitarkvara omadusi.



Kellal on sihverplaadi ümber tunni/minuti märgised ja klaasi kant on kitsam, kui eelmise põlvkonna nutikellal. Paremal on samamoodi kaks füüsilist nuppu. Ekraan on puutetundlik.

Uus HUAWEI WATCH GT 2 Pro puhul on täiustatud koprust - see on titaanist ja klaas on kaetud safiirist kriimustuskindla kattega. Aku kestab kuni kaks nädalat, valida on rohkem kui 100 erineva treeningurežiimi seast ning vahetatavaid ekraanisihverplaate on ka juurde tulnud. Oma treeninguid saab professionaalsel tasemel jälgida, antakse soovitusi ja saab määrata omale eesmärke.

Kahe uue nutikella puhul on kõige rohkem arendatud just tervise jälgimise funktsiooni, mille uuendatud HUAWEI TruSeen 4.0+ süsteem annab kõige täpsemad pulsinäidud. Uute treeningurežiimide seas on nüüd ka suusatamine, murdmaasuusatamine, lumelauasõit ja golf. Need lisanduvad juba olemasolevale valikule, et pakkuda kasutajatele võimalust reaalajas oma sooritusi jälgida ja analüüsida professionaalseid spordialasid. Näiteks mäesuusatamises saab ka tõususid ja laskumisi arvestada, kuna GT2 Pro-l on baromeeter ja GPS sisse ehitatud, kuid GPs pole nii tundlik, kui nutitelefonidel, näiteks toas ei pruugi kell ise signaali kätte saada ja tuleb minna õue.

Golfi puhul saab näha oma löögikiirust ja muid löögi parameetreid, et paremini oma lööke rihtida ja treenida.

Lisaks safiirklaasile ja titaanist korpusele on GT2 Pro tagakülg nahasõbraliku keraamilise kattega ning uuel mudelil on täielikult vabanetud laadimisklemmidest. Laadimine toimub juhtmevabalt nii kaasasoleva juhtmevaba laadimisalusega kui ka näiteks pöördlaadimisega oma Huawei telefoni tagakülje vastas. Aku kestab 10 päeva.

Koos HUAWEI WATCH GT 2 Proga samal ajal välja tulnud kandilise sihverplaadiga HUAWEI WATCH FIT on esimene Huawei spordinutikell, millel on ümardatud nurkadega ristkülikukujuline kellanäidik. Ekraan on väiksem - 1,64-tolline (AMOLED), sellel mahub kuvama rohkem sisu, kui ümmargusel ekraanil.

34 g kaaluv HUAWEI WATCH FIT tundub sama kerge, kui käevõru. Sellel on ka väiksem ekraan, seega WATCH FIT on hea alternatiiv neile, kelle jaoks ümmarguse sihverplaadiga 47 mm kell liiga suureks jääb. Uus kell sisaldab äsja uuendatud HUAWEI TruSeen 4.0 pulsitehnoloogiat, mis kasutab Huawei enda arendatud mitme anduriga tehisintellekti algoritmi ja täiustatud PPG komponente, et pakkuda täpsemat, 24-tunnist südamerütmi seiret ja näidata vere hapnikusisaldust. Jälgida saab muidugi ka und ja stressi. Kõiki andmeid analüüsitakse selleks, et anda soovitusi paremaks ja tervislikumaks eluks.

Kompaktse disainiga nutikell kestab akult kuni 10 päeva ning sellel on uus Huawei kiirlaadimise tehnoloogia. Viis minutit laadimist annab tööaega kogu päevaks.

Veel esitleti täna Huawei uusi juhtmevabasid kõrvaklappe HUAWEI FreeBuds Pro, mis on maailma esimesed juhtmevabad stereo (TWS) kõrvaklapid, millel on intelligentne dünaamiline mürasummutusfunktsioon. Riistvara ja tarkvaraga integreeritud lahendus uutes TWS-kõrvaklappides tuvastab ümbritseva müra tüüpi ja lülitub vastavalt vajadusele kolme profiili – General, Cozy ja Ultimate vahel, et müra optimaalset summutada.

FreeBuds Pro kõrvaklappidel on mürasummutuse võimekus kuni 40 dB. Ühenduvus Androidi, iOSi ja Windowsiga tähendab, et kasutajad saavad seadmete vahel sujuvalt ümber lülituda. Korraga saab ühendada kahe seadmega. Uus kõrvaklappide puutetundliku juhtimise süsteem võimaldab kasutajatel hõlpsasti seadistust muuta, puudutades kõrvaklappide otsikut. Näiteks helivaljust saab ka klappide pealt juhtida, libistades sõrmega üles või alla.

Hinnad ja saadavus

HUAWEI WATCH GT 2 Pro nutikell tuleb müügile 5. oktoobrist orienteeruva hinnaga 299 eurot

HUAWEI FreeBuds Pro kõrvaklapid tulevad Eestis müügile 19. oktoobril orienteeruva hinnaga 199 eurot

HUAWEI WATCH FIT nutikella saab Eestis osta alates 28. septembrist orienteeruva hinnaga 119 eurot

Ülemaailmselt tutvustati lansseerimisüritusel ka uusi kaela riputatavaid juhtmevabasid kõrvaklappe HUAWEI FreeLace Pro ning sülearvutite mudeleid HUAWEI MateBook X ja HUAWEI MateBook 14. Need esialgu Eestisse ei jõua. Kõrvaklapid HUAWEI FreeLace Pro on mugavad kaela riputatavad omavahel juhtmega ühendatud kõrvaklapid, mis suudavad summutada müra kuni 40 dB. Sportlike kõrvaklappide ühendamine ja akude laadimine on sujuvam kui kunagi varem tänu Huawei poolt väljatöötatud lahendusele HUAWEI HiPair. Viieminutiline laadimine annab piisavalt akut, et viis tundi muusikat kuulata ja täis laetud aku võimaldab seadet kasutada kogu päeva. Kui Freebuds Pro klapid on 10 mm kõlarielemendiga, siis kaela riputatavad Freelace Pro klapid kasutavad suuremat ja võimsamat 13 mm kõlarielementi.

Huawei sülearvutite tootesarjale lisandunud HUAWEI MateBook X ühendab hea disaini, kerge kaalu ja uuenduslikud nutikad funktsioonid. Vaid 1 kg kaaluva kerge sülearvuti paksus on 13,6 mm paksemast kohast ja mõõdud väiksemad, kui A4 leht. Kasutajad saavad selle sülearvuti hõlpsasti seljakotti libistada ja kaasas kanda, kuhu iganes nad ka ei läheks. HUAWEI MateBook X on esimene sülearvuti, millel on 3K FullView ekraan, mille servast servani disain annab ekraani küljesuhte 90%. Lisaks on ekraan ka puutetundlik. Neli kõlarit loovad surround sound efekti.

Teise sülearvutimudelina esitleti HUAWEI MateBook 14, mis on suure jõudlusega, kerge ja uutmoodi jahutusega. AMD Ryzen 4000 H seeria protsessor ning HUAWEI Shark Fin ventilaatorid tagavad hea termoregulatsiooni ka suure koormuse korral. Ekraan on 2K resolutsiooniga ning samuti FullView ehk servast servani ekraanipinnaga väga kitsate äärtega.

Mõlema sülearvuti puhul on rakendatud uut mitme ekraani koostöö funktsiooni, millega saab sülearvuti ekraanilt mobiiltelefoni ekraani juhtida, teha video- või telefonikõnesid läbi arvuti ning vahetada faile võimalikult kiiresti ja lihtsasti. Sõnumitele saab vastata telefoni ekraaniklaviatuuri asemel suurt arvutiklaviatuuri kasutades.

