Käes on kaasaskantavate ekraanide aeg - AOC tõi välja kantava 15,6-tollise puutetundliku monitori

Raske on mõelda, mida veel monitoride juures teistmoodi teha - veel rohkem piksleid? Veel eredam ekraan? veel suurem värskendussagedus? See kõik tasapisi toimubki, aga suurte monitoride hulk kasutajatel kasvab väga visalt. Kuna inimesed on muutumas aina mobiilsemaks, siis on võib-olla käes hoopis mobiilsete ekraanide aeg. AOC teatas ühe sellise uue,

kaasaskantava, puutetundliku ekraanipaneeliga ning USB-C ühenduvusega monitori 16T2 turuletoomisest.

39,6 cm (15,6-tolline) diagonaaliga IPS-monitoril 16T2 on Full HD resolutsioon ja selle saab ühendada sülearvuti, lauaarvuti, serveri või nutitelefoniga kahe USB-C pordi kaudu (kasutades DisplayPorti alternatiivrežiimi) või Micro HDMI pordi kaudu. Sisseehitatud 8000 mAh akuga saab monitori 16T2 kasutada kontorist väljas olles seinakontaktita ning see toimib samuti akupangana, kui vaja laadida nutitelefoni.

Vähem kui sentimeetri paksune monitor on varustatud nutikate kokkuklapitavate kaantega, mida saab kasutada nii püst- kui horisontaalasendis ning VESA seinakinnitusvõimalusega. Ekraani saab kasutada nii kontorist eemal töötavate ärikasutajate kui ka liikuva eluviisiga mängurite, üliõpilaste, IT-administraatorite, isetegijate ja meisterdajate lisaekraanina.

Võta multimonitor kaasa

Kasutajad toovad välja, et mitme monitoriga üheaegselt töötamine suurendab arvuti tõhusust ja mugavust ning 16T2-ga on seda võimalik teha ka liikvel olles. Paindlikkust lisab 10-punktiline puutetundlikkus (omab Windows 10 sertifikaati). Alumiiniumviimistlusega näeb AOC 16T2 välja nagu tahvelarvuti. Erinevalt tahvelarvutist, mis vananeb kiirelt ja saab elektroonikajäätmeks, kui selle protsessor ja operatsioonisüsteem vananevad ning muutub seetõttu tulevikus aeglaseks ja ühildumatuks, on 16T2 lihtsalt mobiilne ekraan, millele kiiresti vananev tehnoloogia piiranguid ei sea. 16T2 on tulevikukindlam.

"Kaasaskantavad monitorid on üks kõige kiiremini kasvavaid tehnoloogiaturge Euroopas ja me AOC-s mõistame vajadust selliste mugavate toodete järele kodus ja kontoris, kuid mis kõige tähtsam – liikuvas töös. 16T2 on ideaalne ja paindlik lahendus kõigile, kes vajavad töö või meelelahutuse jaoks rohkem ekraanipinda – ükskõik kus nad ka ei asuks," ütles AOC International Europe'i puutetundlike ekraanide ja tarvikute tootejuht Cesar Acosta.

Ühenda rohkem

Topelt-USB-C ja Micro-HDMI sisenditega ühildub kaasaskantav monitor mitmesuguste arvutitega, nii vanemate kui ka tänapäevastega. Kui ühendus on Micro-HDMI kaudu loodud, ühenda monitor puutetundliku funktsiooni aktiveerimiseks USB-C – USB-A/C abil arvutiga. Kaabel on komplektis olemas. 16T2 on varustatud ka sisseehitatud stereokõlaritega (2 x 1 W).

16T2 toimib lisaks ka akupangana nii sisse- kui väljalülitatuna. Ühendatuna USB-C-adapteriga vooluvõrku laeb 16T2 nii ennast kui ühendatud nutitelefoni. Kaks USB-C porti mõlemal küljel võimaldavad laadida vasakpoolsest pordist ja edastada ekraanisignaali paremalt või vastupidi.

Palju kasutusvõimalusi

AOC 16T2 saab kasutada mitut moodi:

sülearvuti ekraanilaiendajana, et saada rohkem ruumi, kui töö käib kontorist väljas;

märkmete tegemise vahendina üliõpilastele;

tootlikkuse tõstjana kodus töötades (eriti väiksemates ruumides);

serverimonitorina;

iseteeninduskioski monitorina avalikes kohtades;

meisterdajate või inseneride tööekraanina;

mobiilsete mängude või meelelahutuse jaoks;

peamise meelelahutusmonitorina nutitelefoniga ühenduse loomisel.

AOC 16T2 on saadaval alates oktoobrist 2020 tootja soovitusliku jaehinnaga 319 eurot.