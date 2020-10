Vivo uus mobiil tuleb küljest ära käiva kaameraga

Hiljuti sai Red Dot´i disainiauhinna meie turul vähetuntud mobiilitootja Vivo, kes aga maailmas, eriti Aasias on tuntud kaameratelefon ja on ka nii mõnegi lahendusega olnud esimene. Näiteks oli Vivo esimene, kes mõtles välja ülalt sahtlist välja sõitva mobiilikaamera. Nüüdne IFEA kaameratelefon on aga esimene selle poolest, et selle sahtlist välja sõitev kaamera on lahtikäiv ja töötab iseseisvalt.

Ülipisike kaameramoodul annab võimaluse pildistada sellistest kohtadest, kuhu tavalise kaamera või mobiiliga ei mahu. Muidugi pole sellise lahendusega vaja ka Selfie kaamerat, sest lahtikäiva osa võib sättida kuhu vaja ning mobiiliekraanilt vaadata, mis pilt parajasti kaadris on. Küljest ära käiv kaamera on akuga ning on häälega juhitav. Kirjelduse järgi pakub 64 MP seade ka pildi ja video stabiliseerimist, et saaks näiteks kõndides sujuvalt filmida.

Ülemises osas on näha telefoni paksendus, milles eemaldatav kaameraosa asub. Telefonil endal on veel kolm tagakaamerat.

Müügile ei paista IFEA kaameratelefon veel niipea jõudvat, sest Hiina mobiilitootja kodulehel sellist mudelit väljas pole.