Täna toimub hübriidselt üks Eesti suurimaid tehnoloogiakonverentse TechDay

Täna algas Eesti üks olulisemaid tehnoloogiakonverentse TechDay, mille avasõnad ütled President Kersti Kaljulaid. Nagu praegusel ajal kombeks, toimub üritus hübriidselt - väiksem osa publikust on kohapeal, teine osa aga saab kõike jälgida üle veebi ja sõna sekka öelda.

Kohapeal olijatele on jagatud ka maskikomplekt, veebist jälgijatel on olemas aken, kust nad saavad moderaatori kaudu esinejatele küsimusi esitada.

Mis saab majandusest tulevikus? Praegu kestval modereeritud paneelil räägivad Viljar Arakas, Martti Hääl, Linnar Viik, Sami Seppänen ja moderaator Henrik Roonemaa, kas midagi jääb veel endiseks, kui oli selle aasta veebruaris ja mis muutub jäädavalt pärast eriolukorda ja pandeemiat.

Varsti hakkab rääkima Andre Krull Nortalist Eesti tarkvarasektori ja e-riigi AS-IS & TO-BE teemal, Kaidi Ruusalepp räägib muutustest, mis juba mõnda aega olid õhus, aga kus covid kui üleilmne pandeemia osutus võimsaks kiirendiks. Mis on need juhtimisstiilid, mis järjest esile tõusevad? Kas muutuste jõuline juhtimine versus kaasav juhtimine on vastuolulised?

TechDayl on teemadeks juhtimine, äri, turvalisus, infra ja kogemus. Kõigist neist teemadest erinevatel lavadel ja saalides on otseülekanded, mille vahel võib lülituda. Üritusel on ligi 50 esinejat ja üle 500 osaleja.

TechDay on Baltikumi suurim tehnoloogiakonverents, mis toob kokku IT-spetsialistid, korporatsioonide ning tehnoloogiavaldkonna juhid ja tegijad. Konverentsi on korraldatud 15 aastat. Sel aastal toimub sündmus hübriidkonverentsi vormis Kultuurikatlas ja virtuaalkeskkonnas. Teiste seas esinevad konverentsil Markus Lippus (MindTitan), Mailiis Ploomann (Elisa Eesti), Mehis Hakkaja (Clarified Security) ja James Hall (HPE Storage). Lisainfo kava kohta leiab TechDay veebilehelt.