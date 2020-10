Tehnoloogiakonverentsil TechDay arutleti koroonajärgse ühiskonna ja Eesti Krati arengu teemal

15. oktoobril Tallinnas ja veebis Elisa Stage platvormil toimunud Eesti suurimale tehnoloogiakonverentsile kogunesid IT-valdkonna helgemad pead ja arvamusliidrid. Heideti pilk koroonajärgsesse ühiskonda, kus kodanikke abistab Kratt ja uued riiklikud e-teenused on saadaval ülemaailmselt kõigile.

Konverents toimus Tallinnas Kultuurikatlas ja veebis Elisa Stage platvormil hübriidüritusena. Eesti ning Baltikumi suurimast tehnoloogiakonverentsist TechDay 2020 võttis osa ligi 800 külalist. Esinesid üle 50 tehnoloogia, küberturvalisuse, juhtimise ja innovatsiooni eksperti Põhjamaadest.

Ürituse avas Eesti president Kersti Kaljulaid, kes oma avasõnas rõhutas digitaalse arengu tasakaalustamisele ja sellega kohanemisele, astudes nn plankkiige teisele poolele. „Muutused, mis digiajastu endaga kaasa toob, on osaliselt juba siin, kuid enamalt jaolt potentsiaalse võimalusena ja seepärast vähemärgatavad. Ja tähtsaim muutus, mida digiajastu endaga kaasa toob, pole tehnoloogiline, vaid et see muudab inimesed vabaks. Seejuures on tähtis kohaneda mitte tingimata lihtsalt tehnika endaga, vaid sellega, kuidas tehnoloogia inimesi muudab,“ ütles president Kersti Kaljulaid.

Investeerimisplatvormi Funderbeam asutaja ja juht Kaidi Ruusalepp kirjeldas läbi enda kogemuse, kuidas pandeemia ei olnud muutuste põhjus, vaid kiirendi ja kaugtöö ajastul ei oma tähtsust, kus sa õpid, töötad või investeerid. „Räägitakse infrastruktuuri investeerimisest, kuid kas selleks on betoon või hoopis e-riik? E-residentsus on saanud väga halastamatult siit-sealt, aga see on viimaseaja kõige pullim teenus, mis on välja mõeldud, sest on võetud meie skaleeritav infrastruktuur ja viidud üle maailma laiali. Täna saab asutada ettevõtteid, kuid miks mitte pakkuda sotsiaalsüsteemi investeerimist, et tulevikus saaks seeläbi tulla välismaalt Eestisse arsti juurde,“ ütles Ruusalepp ja lisas, et sama lahendust võib pakkuda ka Eesti haridussüsteemis, mis on maailmas üks parimaid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tehnoloogiate juht Kristo Vaher, keda meedias kutsutakse ka Eesti riigi CTO-ks, rääkis riiklikust tehisintellektist Kratt ehk järgmise generatsiooni digitaalsete teenuste ökosüsteemist. „Kujuta ette, et reisid oma naisega ringi ja ühtlasi ootate ka last. Naine hakkab sünnitama, aga oled võõras riigis ja ei tea mida teha, kuhu helistada või kuidas käituda. Telefoni assistent Siri, Cortana või Alexa tuleb aga appi ja annab sulle juhiseid.“

Vaheri visioonis kutsub tehisintellekt abivajajale järgi auto, uurib, kas tohib sinu haigusloo haiglasse edastada ja võib isegi soovitada äsja sündinud lapsele nimesid. Töö sarnase lahenduse loomiseks juba käib.

Konverentsi peasaalis lõpetas päeva Testlio asutaja ja CTO Kristel Kruustük, kes jagas oma praktilisi kogemusi rahvusvahelise ettevõtte viimisest täielikult kaugtööle. „Testlios on täna täiskohaga hajusad meeskonnad ja kõik tööprotsessid, mida võetakse kasutusse, peavad toetama rahvusvahelise meeskonna tööd kodust.“ Kruustük rääkis, et COVIDi tulekuga võeti kasutusele erinevaid stipendiume näiteks kodust töötamiseks ja suurendati kommunikatsiooni, et oleks rohkem avatust ja läbipaistvust läbi erinevate suhtluskanalite. Täna toimibki Testlio puhtalt kaugtööl ja teenindatakse paljusid väga tuntud ettevõtteid üle maailma.

Elisa ärikliendiüksuse juht ja juhatuse liige Margus Vaino sõnas, et tänavune konverents oli mitmes mõttes erakordne, kuid raskustest hoolimata oli osalejaid rohkem kui kunagi varem. „Kui kasvõi üks kuulaja sai TechDayl vastuse mõnele olulisele küsimusele, siis on see üritus täitnud oma eesmärgi täpselt nii nagu 2005. aastast alates. Loodetavasti kohtume järgmine aasta juba personaalselt ja kanname tiitlivööd võidukast matšist koroonaga.“

TechDay on Baltikumi suurim tehnoloogiakonverents, mis toob kokku IT-spetsialistid, korporatsioonide ning tehnoloogiavaldkonna juhid ja tegijad. Konverentsi on korraldatud 15 aastat ja teiste seas esinesid tänavu ka Robert Kitt, Mailiis Ploomann, Kaarel Kotkas, Linnar Viik ja paljud teised.