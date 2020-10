Nimekiri: need Samsungi telefonid saavad veel kolm põlvkonda Androidi uuendusi

Samsung avalikustas ametlikult, millistele Samsungi nutitelefonidele üle maailma tootja veel kolme põlvkonna jagu Android operatsioonisüsteemi uuendusi pakub. See tähendab, et näiteks augustis avalikustatud ja Android 10 operatsioonisüsteemiga Galaxy Note20 nutitelefon saab pärast seda veel kolm Androidi operatsioonisüsteemi uuendust.

"Kuna inimesed ostavad endale telefone tihtipeale aastateks, siis on oluline, et seadmes olev tarkvara oleks värske ja kvaliteetne. Seetõttu kinnitame, et miljoneid meie telefone varustatakse värske Androidiga veel aastaid. Loomulikult ei tähenda see, et pärast kolme Androidi uuendust Samsungi telefonid enam uuendusi ei saa. Kindlasti anname kõigile mainitud telefonidele ka edaspidi välja tarkvaravärskendusi ning Samsungi uusimaid funktsioone," ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Kolm põlvkonda Androidi operatsioonisüsteemi uuendusi saavad järgmised Samsungi seadmed:

Galaxy S-seeria: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite ja tulevased Galaxy S seadmed

Galaxy Note-seeria: Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite ja tulevased Galaxy Note seadmed

Galaxy volditavad seadmed: Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold ja tulevased Galaxy Z seadmed

Galaxy A-seeria: Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G ja valitud tulevased A-seeria seadmed

Tahvelarvutid: Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G3, Tab S7, Tab S6 5G4, Tab S6, Tab S6 Lite ja tulevased Galaxy Tab S seadmed

Lisaks sellele teeb Samsung pidevat koostööd teiste partneritega, et seadmetes olev tarkvara oleks alati võimalikult värske. Samuti värskendatakse pidevalt Samsungi telefonides ja tahvelarvutites olevat Samsung Knox turvasüsteemi, et kasutajate andmeid kaitsta.