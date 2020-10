Video: Xiaomi näitas, kuidas uue juhtmevaba laadijaga saab mobiiliaku täis vähem kui 20 minutiga

Alles see oli, kui Hiina suurtootja Xiaomi teatas oma kümnenda sünnipäeva puhul välja tulnud ning DXOMarki poolt maailma parimaks tunnistatud kaameratelefoni Mi 10 Ultra uuest 120 W kiirlaadijast, mis saab hakkama mobiili täiesti täis laadimisega 4500 mAh aku puhul 23 minutiga või 41% viie minutiga. Nüüd on püstitatud rekord ka juhtmevabas laadimises. Nimelt saab 80 W juhtmevaba laadimisega aku täis 19 minutiga.

Xiaomi sünnipäevatelefon Mi 10 Ultra kasutab siiski veel "vana" tehnoloogiat. Selle 50 W juhtmevaba kiirlaadijaga peab ootama 40 minutit, kuni aku täis saab. Uus 80 W juhtmevaba kiirlaadija aga tähendab ka näiteks seda, et kui aega on mõni hetk, võid 50% akust turgutada 8 minutiga. Või kui on veel vähem aega, annab 1 minut laadimist 10% akut.

Xiaomi modifitseeris veidi oma senist mudelit Mi 10 Pro, et demonstreerida uue ülikiire juhtmevaba laadimise toimimist näidisvideos: