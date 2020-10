Peame veel rääkima Kospet Raptorist

(Sisuturundus)

Vee-, põrutus- ja külmakindel aktiivsuskell KOSPET Raptor on Eestis olnud üllatavalt populaarne, see on viimase kuu jooksul olnud üks enim ostetud tooteid Gearbestis. Seega ei saa sellest kellast mitte mööda vaadata ja räägime Raptorist veel kord. Seekord ka sooduskupongiga.

Kell kaalub vaid 47 grammi ning peab vastu pikemat aega vee all (IP68 standard), kuid lisaks sellele veel kuni 50-kraadises kuumas, kuni -40 kraadises pakases, troopilises niiskuses, 48 tundi soolaudus (merel tormis näiteks) ning liiva- või tolmutormis. Kospetil on nii füüsilised nupud kui puutetundlik ümmargune ekraan, vahetatavad sihverplaadikujutised (mobiiliäpi kaudu), võimalus saada äppide teateid ja meeldetuletusi kellale, näha ekraanilt, kes helistab (nuppudega saab ka kõnet vastu võtta või keelduda) ning muud traditsioonilised aktiivsusmonitori omadused nagu unejälgimine, pulsi mõõtmine ja sammulugemine.

Ootel kestab kell 30 päeva, aktiivselt kasutades 8-12 päeva.

Sporti saab träkkida 20 erineval spordialal:

Sisseehitatud rakendusega saab hingamist treenida ja mediteerida. Kui liiga kaua paigal istud, annab kell teada, et aeg on liigutada. Ekraanilt saab ka ilmateadet vaadata.

Ere 1,3-tolline ekraan on nähtav ka päikeses ja kaetud kriimustuskindla kattega.

Lisaks on Kospetil meediapleieri juhtnupud, nii et kui lased kõrvaklappidesse nutitelefonist muusikat, siis saad seda juhtida randmelt, mitte ei pea telefoni välja võtma.

Vaata lähemalt vastupidavustesti selle kellaga:



Ja nüüd siis kupong ka. Kui muidu maksab Kospet Raptor 51 eurot, siis soodushind on praegu 28,5 eurot. Kui kasutad kupongi KOSPETRAPTOR, siis tuleb lõplik hind veelgi odavam.