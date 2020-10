TietoEVRY valiti 25 maailma parima fintech ettevõtte sekka

Ülemaailmne uuringufirma IDC valis TietoEVRY mõjukasse IDC 2020. aasta 25 parima fintech ettevõtte edetabelisse.

TietoEVRY on endine Soome IT-ettevõte Tieto, kes sai ühinemisel Norra ettevõtte Evryga 2019. aasta lõpus uue liitnime TietoEVRY. Ettevõte tegutseb ka Eestis.

"TietoEVRY on sellesse edetabelisse valitud juba neljandat aastat järjest, kusjuures oleme seal alati olnud ainus Põhjamaade ettevõtte. See on ennekõike austusavaldus meie 3000 finantstarkvara eksperdile, kes pakuvad tipptasemel terviklikke ärilahendusi enam kui 400 kliendile 50 riigist," ütles TietoEVRY finantslahenduste osakonna EasyFS pangandus- ja liisingutarkvarade tootearendusüksuse juht Hipp Gustavson.

TietoEVRY finantslahenduste ärisuund aitab paljudel Baltikumi, Põhjamaade ja maailma pankadel ning finantsasutustel äriprotsesse kaasajastada ja digitaliseerida. TietoEVRY finanatstarkvara terviklahendused on tagatud on-prem, SaaS, full-stack ja ka BPO (Business Process Outsourcing) ehk äriprotsesside sisseostu teenusmudelites.

IDC fintech ettevõtete edetabel on usaldusväärne allikas, millele finantsasutused tuginevad valides, milliseid partnereid kaasata oma digimuutuse läbiviimiseks. Edetabel peegeldab sellesse jõudnud fintech ettevõtete äritulemuslikkust. Enterprise 25 ehk parima 25 ettevõtte kategooriasse jõuavad valdkonna juhtivad ettevõtted, kes teenindavad mitmeid valdkondi ning kelle tuludest moodustavad finantsasutustelt laekuva osa vähem kui kolmandiku.

IDC Financial Insights poolt avaldatud põhjalik raport käesoleva aasta tulemustest on allalaaditav siit.