Kuidas valida teismelisele nutitelefoni?

Pühad ja kingituste aeg pole enam kaugel, "Mustad reeded" ja 11.11 lähenevad kohutava kiirusega. Millist nutitelefoni ootab aga teismeline oma kingikotti? Siin on ekspertide soovitused, mida noorele kasutajale osta.

Eksperdid soovitavad pöörata tähelepanu nendele neljale põhiomadusele, milleks on aku kestvus, kaamera headus (ka selfie-kaamera!), mobiili disain ja ekraani omadused.

Võimalikult kaua kestev aku on väga tähtis

Uuringufirma Global Web Indexi poolt läbi viidud tarbija vajaduste uuringust selgus, et kõige kõrgemalt hinnatakse telefoni valimisel selle aku kasutusaega.

"Aku kasutusaeg sõltub selle mahust – nutikas oleks valida aku mahuga vähemalt 4200 mAh, mis on tavapäraseks kasutamiseks piisav. 5000 mAh võimaldaks juba näiteks mõnedel Huawei telefonidel 38 tundi katkematut kõneaega, 23 tundi video vaatamist või 12 tundi katkematut interneti sirvimist. Muidugi pole selline telefoni kasutamise intensiivsus normaalne, nii et seadme tavapärasel kasutamisel peab aku ilma lisalaadimiseta veel kauem vastu," ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Eksperdi sõnul pööravad nutitelefonide tootjad üha suuremat tähelepanu ka kiirlaadimise funktsioonile. Global Web Indexi uuringust selgub, et seda hindavad nutitelefoni kasutajad seadme tähtsuselt teise funktsioonina.

"Noortel on pidevalt kiire. Kui aega napib või telefoni laadimine õigel ajal ununeb, on kiirlaadimise funktsiooniga akut lihtne turgutada. Seadme laadimiseks kuluvad vaid mõned minutid, kuid pärast seda saab telefoni kasutada juba mitu tundi," selgitas koolitusjuht.

Üks tagakaamera on minevik

Kvaliteetne kaamera on tänapäeva noorte jaoks ilmselt nutitelefoni kõige olulisem osa. Mitme tagakaameraga ja erinevate objektiividega nutitelefonid on juba tavaliseks saanud, nii et teismelisele nutiseadme valimisel tasub keskenduda kindlasti sellistele mitme kaameraga mudelitele.

"Ekslikult arvatakse, et kaamera on noortele ainult meelelahutuseks oluline. Tegelikult on kaamera vajalik ja ka kasulik ka muude igapäevaste ülesannete täitmiseks – näiteks selleks, et jäädvustada õppimiseks olulist infot või teha kooliprojekte, mis nõuavad pildimaterjali. Mitme objektiiviga kaamera võimaldab teha kvaliteetseid fotosid olenevalt olukorrast nii lähedalt kui kaugelt, nii inimesi kui loodust pildistades," rääkis Mishina.

Suhtlusvõrgustike ajastul on esikaamera mõnikord isegi olulisem, kui telefoni tagaküljel olev kaamera. ka esiküljekaamerad on noortele sobivatel telefonidel juba tehisintellekti toega ning korraliku sensoriga portreevõteteks.

Ekraani suurus on oluline, kuid mitte ainult

Kaugõppeplatvormi Smart Insights andmetel kulutavad inimesed aastal 2025 ühes kuus keskmiselt 76 protsenti mobiiliandmemahust videote vaatamisele. Seetõttu saab kvaliteetsest ekraanist üha enam seadme üks olulisemaid omadusi.

Mishina sõnul pingutavad nutiseadmete tootjad selle nimel, et nende telefonide ekraanid oleksid hea eredusega ja kvaliteetsed. Juba täna suudavad paljud telefonid pakkuda Full HD resolutsiooni või enamgi.

Disain on elustiili ja suhtumise küsimus

Noorte jaoks on telefoni disain sama oluline, kui hästitoimiv ekraan või kaamera. Nutitelefon võib olla osa ainulaadsest stiilist või ellusuhtumisest.

"Noorele seadme valimisel tuleks lähtuda tema maitse-eelistustest. Tihti eelistavad teismelised erksamaid ja väljendusrikkamaid värve. Nutitelefonide arendajad on sellele mõelnud ja pakuvad tootevalikus ka noorusliku kujunduse ning erineva värvivalikuga tooteid,” ütleb Mishina.

Seega ei pea ainult musta või halli valima.

Ekspert lisab, et lisaks värvile mõjutavad kujundust ka muud detailid - näiteks seadme ekraani servade kalle (kumerus) ja helitugevuse nupud. Kõik need osad peavad täitma kindlat funktsiooni, nii et disaini saaks võtta kui seadme funktsionaalsuse laiendust.

Kvaliteet ei maksa tuhandeid

Enamiku tarbijate jaoks saab seadme valimisel määravaks hind, eriti kui telefoni valitakse lapsele või noorele. Ent kõigi mainitud funktsioonidega telefonide ostmiseks pole vaja kulutada tuhandeid eurosid. Noortetelefon võib maksta ka paarsada eurot ja olla ikkagi täiesti kõikidele nõuetele vastav.