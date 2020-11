VIDEO: kokkuvolditav on lahe, aga lahtirulluv OPPO mobiiliekraan veel lahedam

Kokkuvolditavate ekraanidega mobiiltelefonide võidujooks käib juba mitu aastat ning need seadmed on ikka veel üsna nišitooted. Aasia üks suurimatest mobiilibrändidest OPPO astub nüüd voltimise juurest sammu edasi ja näitas oma virtuaalsel innovatsiooniüritusel OPPO INNO DAY 2020 nutitelefoni, mille ekraani kaks mootorit laiemaks kerivad.

See pole volditav, see on lahtirulluv ekraan. OPPO X 2021 tuleb tõenäoliselt müüki juba järgmisel aastal ja kasutab elastset ekraani ära käepärasemalt. Muidugi on sel lahendusel ka puudusi - näiteks see, et ekraani ei saa ise lahti voltida, vaid selle peavad kaks sünkroonis mootorit ise ettevaatlikult lahti rullima. Videost nähes käib see üsna aeglaselt.

Ekraan on ka OPPOL nagu Samsungi volditavatel ekraanidelgi kaetud üliõhukese keraamilise kattega, mis on samal ajal nii elastne kui tugev ja kannatab painutamist. Kogu uutmoodi mobiilil on 122 patenti, kuid vaid sammumootorite ja ekraani lahtirullimise mehaanika peale on võetud neist ligi kümnendik - 12 patenti.

Ühe nupuvajutusega suureneb ekraan 6,7-tollisest väikese tahvli mõõtu - 7,4-tolliseks. Kõik toimub sujuvalt, ehk kasutajaliides on nii-öelda responsiivne ekraani suurusele: veebileht läheb laiemaks, video suuremaks, ikoonidega avapilt samuti venib vastavalt ekraani lahtirullumisele:

OPPO X 2021 pic.twitter.com/dLUSQ2jwb0 — Ice universe (@UniverseIce) November 17, 2020

Nüüd ei jää üle oodata muud, kui OPPO ka siiakanti müügile tuleb. Mõnedes Eesti e-poodides on see bränd juba ostetav. OPPO X 2021 aga peaks valmis saama järgmisel aastal, prototüüpi on saanud mõned ajakirjanikud ja blogijad juba katsuda.

Lähemalt tutvustatakse OPPO uut lahtirulluvat telefoni siin INNO DAY videos: