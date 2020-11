LG-st saab uue Xbox Series X ametlik teleripartner

Elektroonikafirma LG ja Xbox sõlmisid eksklusiivse koostöölepingu, mille alusel saab LG-st Euroopa, Aafrika, Lähis-Ida ja Aasia regiooni võtmeturgudel Xbox Series X ametlik teleripartner. Ühena Series X tutvustuskampaaniast leiavad jaemüügikohtades aset sündmused, mis pakuvad tarbijatele võimalust kogeda Microsofti uue konsooli võimalusi, kasutades selleks LG 2020. aasta OLED-telereid.

Kombinatsioon LG kõige vingemast televiisorist ja Xboxi seni kõige võimsamast konsoolist võimaldab nii professionaalsetel kui ka hobimängijatel tunda juba täna rõõmu järgmise põlvkonna mängudest. Selliste funktsioonidega nagu ülikiire 1 ms reageerimisaeg koos madala sisendi viivitusega ning tugi HDMI uusimatele spetsifikatsioonidele, nagu muutuv värskendussagedus (VRR), automaatne madala latentsuse režiim (ALLM) ja täiustatud heli tagastuskanal (eARC), teevad kindlaks, et mängud pole mitte ainult visuaalselt ja heliliselt paremad, vaid annavad mängijale vahetu kogemuse. Nelja pordi abil pakuvad LG OLED-telerid võimalust ühendada samaaegselt mitmeid seadmeid alates konsoolidest kuni arvutiteni.

Nende kahe seadme kombineeritud töötlemisvõimsus võimaldab mängijatel nautida 4K-resolutsioonis sisu kuni 120 kaadrit sekundis. Kuna LG 2020. aasta OLED-telerid on esimesed telerid, mis toetavad uut HGiG-profiili, on LG ja Microsoft kindlad, et uusim HDR sisu näeb välja täpselt nii, nagu nende arendajad seda ette nägid.

Isevalgustavate pikslite abil on LG OLED-teleri pildikvaliteet suurepäraste erksate, looduslike värvide ja hea kontrastiga. Esimese telerina ja esimese mängukonsoolina, mis toetavad Dolby Vision ja Dolby Atmos formaate, on LG OLED-teler ja Xbox Series X kombol võimalik mängijatel sukelduda dünaamilise pildi ja heli abil veelgi sügavamale mängu sisse. Just mängimiseks loodud teleritena on tänavuse aasta OLED-mudelites pandud eriti suurt rõhku silmade tervisele, mis pikalt ekraani jälgides väsima kipuvad. Selle ennetamiseks on kõigil LG 2020. aasta telerimudelitel täiustatud OLED-paneelid, millel on ka sertifikaat TÜV Rhinelandilt, mis tõestab ekraani vastavust kõigile rahvusvahelise testimiskeskuse kehtestatud ülikõrgetele standarditele. Sertifikaat näitab, et telerid ei värele, eraldavad minimaalselt sinist valgust ja toovad vaatajateni sisu laias värvigammas, suurepärase HDR-jõudluse ja püsiva pildikvaliteediga mistahes nurga alt vaadatuna. Et olla kindel ekraanide ohutuses, palus LG OLED-paneelide värelevaid omadusi ja sinise valguse emissiooni uurida ka globaalsel sertifitseerimisettevõttel Underwriters Laboratories (UL), kes on andnud telerite ohutusele oma kinnituse.