Hästi ajastatud: Cat toob müügile antibakteriaalse kattega kestvustelefoni, mida võib isegi pesta

Käte desinfitseerimise ja maskikandmise kõrghetkel toob kestvustelefone tootev Bullit välja oma uue vastupidava telefoni, mille ainsaks lisaomaduseks võrreldes eelmise versiooniga on antibakteriaalne kate.

Bullitt Group, kes annab litsentsi alusel välja Cat nutitelefone, andis täna teada, et nende värskendatud Cat S42 mobiil on kaetud uue antimikroobse kattega. Tegemist on esimese antibakteriaalse korpusega telefoniga. Kõik välised pinnad, millega võib inimene kokku puutuda, on kaetud Biomasteri loodud kattega, mis vastab ISO 22196 nõuetele.

Katte tööpõhimõte kasutab ära hõbedaioonide desinfitseerivat toimet. Tootmise käigus antakse korpusele pinnakate, mis surmab mikroobe ja ei lase bakteritel vohama hakata.

Mobiilide pinna puhtuse pärast maksab muret tunda, sest mõnedes uuringutes on nimetatud neid bakterite kasvulavadeks ja kohati võib neid telefoni peal pesitseda rohkemgi, kui WC poti prill-laual. Tartu Ülikooli uuring [Kõljalg, Siiri et al., Tartu Ülikool, "High level bacterial contamination of secondary school students' mobile phones Germs vol. 7,2 73-77. (2017)] näitas, et telefonidel võib elutseda keskmiselt 17 000 kahjulikku bakterit. Päeva jooksul pannakse see koloonia keskmiselt 47 korda näo juurde, ütleb Deloitte´i uuring ["Connectivity and Mobile Trends Survey", 2019].

Biomaster on tehnoloogiaettevõte, mis pakub aktiivset antimikroobset pinnakatet. bakterite hulk väheneb kuni 80 protsenti 15 minuti jooksul ja kuni 99,9% 24 tunni jooksul. Cat S42 on sooja vee ja seebiga pestav, katte omadused säilivad ka peale seda.

Biomasteri kattega Cat S42 on saadaval 2021. aasta algusest, järgmisel aastal võivad samasuguse katte saada ka teised mudelid.

Muus osas vastav Cat S42 nagu ikka karmile militaarstandardile MIL SPEC 810H ning on veekindlad ja tolmukindlad vastavalt IP68 ja IP69 nõudmistest lähtuvalt (viimane tähendab, et telefoni võib ka kuumas vees hoida ehk põhimõtteliselt keeta). Vee all võib olla 1,5 meetri sügavusel kuni 35 minutit.

Viiruseosakeste tõrjumise kohta pole küll teates midagi öeldud, kuid Biomasteri enda leht annab sellele pakitsevale küsimusele peaaegu vastuse: kindlasti vähendab kate viiruste eluiga ja levikut, aga kui efektiivne see konkreetselt SARS-CoV-2 vastu on, vajab veel laborites uurimist.

Cat S42 "koroonaajastu" mudel hakkab maksma 249 eurot.

TEHNILISED NÄITAJAD: