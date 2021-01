Üle võlli: Acer tegi mänguritele 275 Hz monitori

Kui tahad oma mängule nitrot, siis uus Aceri monitor on nii kiire, et ilmselt pildi aegluse taha mängutulemus enam ei jää.

Predator XB273U NX on praegu mängurimonitoride klassis mõne näitajaga absoluutne tipp. 27-tollise ekraani resolutsioon on WQHD (2560 x 1440 pikslit), värskendussagedus 275 Hz (overclock) ja reageerimisaeg 0,5 ms. HDR paneeli värviulatus on 95% DCI-P3 värviruumist, vaatenurk on ka väga hea küljelt, mille tagab Acer Agile-Splendor IPS tehnoloogia. Monitor toetab G-synci ja Nvidia uut tehnoloogiat Reflex Latency Analyzer, mis oskab täpselt mõõta viidet ehk aega, mis kulub hiireklõpsu järel ekraanil reaalselt toimuva muutuseni.

CES-i virtuaalesitlusel tutvustamisele tulev mängurimonitor saabub müügile maikuus ja hakkab maksma ligi 1179 eurot.

Lisaks teatas Acer veel kahe monitori väljatulemisest.

Predator XB323QK NV on 31,5-tolline NVIDIA G-SYNC ekraan UHD (3840 x 2160 pikslise) resolutsiooniga, 144 Hz värskendussageduse ja DCI-P3 värviulatuse 90% katvusega. Sellel on samuti vaatenurka parandav Agile Splendor IPS.

Kolmas uus monitor on Nitro XV282K KV, mis suunatud mängukonsoolide kasutajatele. 4K UHD (3840 x 2160) IPS ekraan on ideaalne nii uue Playstation 5 kui Xbox Series X-i jaoks. Kontrastisuhe on sel mudelil 100 000 000:1, värviulatus 90% DCI-P3 värviruumist, toetab AMD FreeSync Premium tehnoloogiat, pakub 144 Hz värskendussagedust ning reageerimisaeg on 1 ms. Mängukonsoole toetab 4K UHD 120 Hz VRR (Variable Refresh Rate). tegemist on maailmas ühe esimese monitoriga, millel on TÜV Rheinland Eyesafe sertifikaat silmasõbralikkuse kohta pikaajalisel kasutamisel.