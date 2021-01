VIDEO: Samsung Galaxy S21 - Käed küljes, esmamuljed.

Samsung avalikustas virtuaalüritusel oma tänavuse tipptelefoni – Galaxy S21. Seadmest tuleb kolm erinevat mudelit – Galaxy S21, Galaxy S21+ ja Galaxy S21 Ultra, millele on lisatud mitmeid foto- ja videolahendusi.

Galaxy S21 tipptelefonid tulevad Eestis müügile soodsamalt, kui eelmise aasta S20 mudelid!

„Nagu nimest võib järeldada, on Galaxy S21 Ultra meie kõige võimsam mudel S21 seerias. Sellel on kõige suurem ekraan, võimsaim sisu ja parimad kaamerad. Seade on mõeldud neile, kelle telefon peab olema tehnikavaldkonna absoluutne tipp. Märkimisväärse uuendusena on S21 Ultra mudelile lisatud ka Samsungi Note seeriast tuntud S Pen puutepliiatsi tugi, mis tähendab, et soovi korral on võimalik pliiats telefonile lisaks muretseda ja selle hoiustamiseks toome koos telefoniga turule ka spetsiaalsed kaaned, kuhu puutepliiats sisse käib. Uued Galaxy S21 tipptelefonid tulevad Eestis müügile soodsamalt kui eelmise aasta S20 mudelid. Kõige võimsama Galaxy S21 Ultra saab poest kätte peaaegu sada eurot soodsamalt kui Galaxy S20 Ultra telefoni selle müügile tuleku hetkel. Lisaks ei tule inimestel huvi korral liialt peale maksta ka suurema mälumahu saamiseks. Nimelt on iga S21 mudeli 128 GB ja 256 GB mudeli hinnavahe ainult 50 eurot,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

S21 näol muidugi väga suuri muudatusi ei toonud ning sarnaneb sisu poolest väga paljus eelmise aasta S20-ga.

Pigem on tegu rafineerimisega, mis on S21 puhul koheselt tunda. Tunnetus käes, kiirus jne. Täpsemalt esmamulje videos!

Vähemalt paberi peal on Samsung end kokku võtnud ning teinud USAs müüdava Quallcommi ning enda Exonys protsessori, mis Euroopa seadmetes, vähe väiksemaks.

Eks seda, kui hästi välja on tulnud, ole näha pikas testis.

Kaamerad

Galaxy S21 Ultra tagaküljel on kokku neli kaamerat. 12 MP ülilainurkkaamera, 108 MP lainurkkaamera ning kaks telefotokaamerat, mõlemad 10 MP. Ees on seadmel 40 MP selfiekaamera.

Galaxy S21 ja S21+ mudelitel on tagaküljel kolm kaamerat – 12 MP ülilainurkkaamera, 12 MP lainurkkaamera ja 64 MP telefotokaamera.

Kõigi telefonide kaameratega on võimalik salvestada 8K videot.

Uuendusena on telefonidele aga lisatud funktsioon 8K Video Snap, millega saab valida mõne kindla kaadri 8K videost ja muuta see fotoks. Kõigil telefonidel on olemas Samsungi Space Zoom tarkvaraline suumimistehnoloogia, mis lubab S21 ja S21+ mudelitel objektidele 30x lähemale ja S21 Ultra mudelil isegi 100x lähemale suumida. Lahendusele on lisatud ka suumilukustamise võimalus, mis stabiliseerib pilti suumimise ajal, et lõpptulemus jääks vähem udune.

Nagu ka esimese Space Zoomi korral, on tõenäoliselt piirduda vähema suurendusega, ning Ultra puhul on näiteks 30x veel täitsa kasutatav, mis on iseenesest üpris hea tulemus nii väikese seadme kohta.

Ekraan

S21 Ultral 6,8-tolline QHD+ resolutsioonida Dynamic AMOLED 2X ekraan, mis pakub ka eelmisel S20 mudelil olnud 120 Hz värskendussagedust. Erinevus varasemate mudelitega on aga see, et kasutajad ei pea enam valima 120 Hz värskendussageduse ja kõrge resolutsiooni vahel. Sujuvat ekraanivärskendust saab nüüd kasutada ka kõige kõrgemas QHD+ resolutsioonis.

Lisaks kohandab telefon ekraani värskendussagedust automaatselt, et akut säästa, kasutades madalamat värskendussagedust kui kiiret vaja ei ole.

Väiksematel S21 ja S21+ mudelitel on vastavalt 6,2-tolline ja 6,7-tolline 120 Hz värskendussageduse ja FHD+ resolutsiooniga Dynamic AMOLED 2X ekraan.



AKU

Akumahud eelmiste versioonidega üsna sarnased. Kõige suurem aku, 5000 mAh, on Galaxy S21 Ultra mudelil, millele järgneb S21+ 4800 mAh ja S21 4000 mAh akuga.

Tegu on muidugi üsna mõttetu numbriga, sest aku kestus sõltub rohkem seadme energiakasutusest, kui aku mahtuvusest.

Lisaks toetavad telefonid 45 W kiirlaadimist ja 15 W juhtmevaba laadimist.

Samuti on kõiki telefone võimalik kasutada ka teiste juhtmevaba laadimist toetavate seadmete laadimiseks, näiteks kellade, kõrvaklappide või teisi telefone, kasutades Wireless Powershare funktsiooni (4,5 W - kinnitamata andmed), milleks tuleb seade asetada telefoni tagaküljele.

Laadijat ega kõrvaklappe karbis ei ole!

„Keskkonna säästmise eesmärgil ei ole värskete Galaxy seadmete karpides laadimisadapterit ja kõrvaklappe. Oluline on märkida, et meie telefonides on USB-C standard kasutusel juba 2017. aastast, mis tähendab, et uut telefoni on võimalik laadida kõigi selle aja jooksul turule toodud seadmete laadijatega. Karbis on siiski kaasas USB-C kaabel, millega saab telefoni andmeid edastada ja kasutada laadimiskaablina,“ sõnas Aasma.

Huvitav, kas sealt tuli ka 50 € hinnasääst?

Üldine info

Kõik uued telefonid on IP68 standardile vastavalt vee- ja tolmukindlad ning kõigil mudelitel on AKG seadistatud stereokõlarid, mis esmamuljele toetudes on ühed parimad, mis hetkel telefonides saadaval.

S21 Ultra ja S21+ omavad veel lisaks kiireks failijagamiseks mõeldud UWB (ultra wideband) tehnoloogiat ning S21 Ultra mudelil on ka Wi-Fi 6E tugi eriti kiire internetiühenduse saavutamiseks, eeldusel, et sul kodus on Wifi 6 ruuter, mis on hetkel üsna ebatõenäoline.

S21 kõik telefonid toetavad ka Samsungi puutepliiatsi tuge, mis tekitab paraku küsimuse. Kas sellega kaob peatselt turult Note seeria?

Eks seda näitab aeg.

Kõik uued Galaxy S21 seeria telefonid toetavad ka 5G mobiilsideühendust.

Ultra on 12GB RAM ja 128/256GB mäluga või 16GB RAM, 512 sisemälu

Hinnad algavad 1250€-st ning võttes arvesse pilvelahendusi ei näe, ma realistliku põhjust rohkem maksta.

S21+ saadaval alates 1050€

Eeltellijatele antakse kaasa Galaxy Buds Live kõrvaklapid ja Galaxy SmartTag vigur, millega näiteks võtmeid üles leida.

Uusi Galaxy S21 telefone saab eeltellida alates tänasest ja poodidesse tulevad seadmed 29. jaanuaril.

Täpsema info leiad Samsungi kodulehelt:



Värvivalik:

- Galaxy S21 Ultra – Fantoommust ja Fantoomhõbedane

- Galaxy S21+ – Fantoommust, Fantoomhõbedane ja Fantoomlilla

- Galaxy S21 – Fantoomhall, Fantoomvalge, Fantoomlilla ja Fantoomroosa

Tehnilised andmed: