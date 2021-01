Microsoft, Zoom, Slack, Google – millised on 2021. aasta jõujooned digitaalse töökoha turul?

Möödunud aastal hoidsid Microsoft Teams, Zoom ja Google oma rakendustega paljusid ettevõtteid ja organisatsioone töös. Videokõnede kasutajate hulk tõusis hüppeliselt. Tihedas konkurentsis on pereheitmised tavalised. Kuidas kujunevad tuleviku töökoha jõujooned 2021. aastal, analüüsib IT haldusteenuseid pakkuva Iteraction OÜ juht Joosep Truu.

Eelmisel aastal toimus kontori- ja tiimitöötarkvara valdkonnas palju omandamisi ja ühinemisi. Aasta lõppes eriti üllatavalt, kui Salesforce omandas Slacki 27,7 miljardi dollariga. Ka uus aasta tõotab tulla konkurentsitihe ja tuua meie virtuaalse töö korraldusse palju uuendusi.

Salesforce ja Slack

Slack alustas 2009. a mänguettevõttena, kuid 2014 sai nende põhitooteks e-mailile alternatiivi pakkuv meeskonnasuhtluse tarkvara. Toode oli eelkõige suunatud idufirmadele, meediaettevõtetele ja teistele tehnikateadlikele ning agiilsetele. Kiiresti kasvava idufirmana sai Slackist peagi Microsoftile tõsiselt võetav konkurent. Eelmise aasta oktoobri seisuga on Slackil üle 12 miljoni aktiivse kasutaja (ilmselt rohkem, ettevõte pole konkreetset teavet avaldanud).

Viimase kolme kvartali jooksul ei õnnestunud Slackil kasumit teenida hoolimata kaugtöö populaarsuse suurenemisest COVID-19 tõttu. Nii muutus potentsiaalne omandamine tõenäolisemaks iga järgmise kvartaliga.

Salesforce on kliendisuhete haldamise tarkvara, mis aitab ettevõtetel veebipõhist müüki hallata ja selle aktsiad saavutasid septembris kõigi aegade kõrgeima taseme. Salesforce'i ja Slacki ühinemine tagab, et mõlemad platvormid saavad tulevikus paremini konkureerida Microsofti, Oracle'i ja teiste pilveplatvormide- ja digitöökohateenuseid pakkuvate ettevõtetega.

Zoomi tähetund

2020. oli Zoom'i tähetund. COVID-19 tõttu kasvas kasutajate hulk hokikepi graafiku kujuliselt. Samuti parandas platvorm märkimisväärselt oma turvalisust ja parendas koosolekute võimalusi.

Funktsionaalsuste edasine laiendamine digitaalse töökoha muude võimalustega oleks igati loogiline samm.

Väidetavalt on Zoom hakanud videokonverentsidest kaugemale vaatama, esialgu Google’i pärusmaale, e-posti ja kalendri teenuste poole.

Midagi kindlat veel ei ole, kuid kui need uued teenused realiseeruvad, saab Zoom’ist otsene konkurent nii Microsoft’ile ja selle Teams'ile kui ka Google'ile ja selle Workspace'ile.

Samas on muidugi viimased olnud digitaalse töökoha turul pikka aega ja nendega konkureerimine ei saa olema lihtne.

Väikesed turule sisenejad

Suurte tegijate taustal toimetavad ka paljud väiksed tegijad, et välja teenida oma koht ettevõtete tarkvara kõige konkurentsitihedamates valdkondades.

Paljud organisatsioonid võtsid möödunud aastal kasutusele Zoom’i, Google'i ja Microsofti, et lihtsalt mitte tööd katkestada. Lahendusi oli vaja nüüd ja kohe. Täna aga kaaluvad paljud kaugtööd või hübriidtööd püsiva lahendusena. Ja selleks otsitakse omakorda uusi võimalusi.

Üks sellistest võimalustest on Rewatch, mis pakub meeskondadele privaatset ja turvalist videokanalit. Ettevõtte asutajate sõnul on täna video suurim probleem see, et sealt on liiga raske otsitavat leida. Nemad lahendavad selle probleemi iga video automaatse transkribeerimise ehk tekstiks muutmisega. Nii on sisu loetav ja otsitav.

Ettevõtted saavad koosolekuid salvestada ka Google Hangoutsi või Zoomiga ja arhiivida need siis Rewatchi abil andmebaasi. Rewatch tegi möödunud aastal ära ka paljud liidestused, mis tähendab seda, et videosisu saab tõmmata kõikjalt ja kaob vajadus raskesti hallatavate jagatud kaustade järele.

Rewatch kaasas möödunud aastal 2 miljonit dollarit.

Microsoft Teams

Aga neist kõigist suurima kasutajate numbri ja uuendustega särab ikkagi 2016 turule tulnud Microsoft Teams. 2019. keskpaigas oli Teams’i igapäevaseid aktiivseid kasutajaid umbes 13 miljonit. Eelmise aasta septembris juba 115 miljonit.

Keskmine Teamsi kasutaja veetis 2020 kolmanda kvartali jooksul Teams’ is umbes neli tundi - siia on juurde arvestatud ka Word, Excel jm rakendused. Nimelt integreeris Microsoft möödunud aastal oma Office'i rakenduste komplekti Teams’ iga. Microsofti juhi Satya Nadella sõnul on Teams muutumas sama oluliseks kui internetibrauser. Võrreldes seda Hiinas domineeriva WeChatiga, ütleb ta, et Teams' ist saab kõikehõlmav digitaalne platvorm, mis on kasutajatele sama oluline kui opsüsteem.

Teenusekatkestusi on kõigil

Lisaks pereheitmistele ja suurtele edasiminekutele tuleb ette ka teenusekatkestusi.

Slack kukkus maha 2021. aasta esimesel tööpäeval. Esimesed teated probleemist ilmusid umbes kell 10 hommikul USA aja järgi ja korda sai enam-vähem pealelõunaks. Katkestuse ajal ei saanud kasutajad sõnumeid saata, kanaleid laadida, kõnesid teha ega isegi teenusesse sisse logida, mõnel oli probleeme kalendrite ja märguannetega. See tõi ka ilmselt Teams'ile, Google'ile ja Zoom'ile kasutajaid juurde.

Kuigi pilvandmetöötlus on viimase viie aasta jooksul pakkunud suuri eeliseid, on katkestused endiselt kõigi probleem. Ka Microsoft Office 365-l oli septembris suur katkestus ja oktoobris veel kaks väiksemat. Google’i puhul tabas detsembris märkimisväärne katkestus Gmaili, YouTube'i ja Google Mapsi.

Ettevõtete küsimus on nii praegu ja tulevikus, kas nad suudavad sellist tüüpi katkestustega toime tulla, sest need ei kao kuhugi.

Kelle pall 2021 maha kukkus?

Skype'i pall. Kui Skype kasvaks, siis ta oleks seda teinud eelmisel aastal. Kuigi on veel ettevõtteid, kes kasutavad Skype'i ettevõtetele, jääb see Teams´ist kaugele maha. Microsofti sõnul on Skype aga endiselt oluline ja loob ligipääsu Teams’ile tavakasutajate jaoks. Sest näiteks varsti on võimalik Teams’is hoida ka poenimekirja ja jagada oma asukohta sõpradega või pereliikmetega.

Kas väikestel on šanssi? Kas 2021 toob veel ühinemisi?

Kindlasti üht ja teist.

Kuid keskpikas perspektiivis on ilmselt üha enam valida kolme hiiglase vahel: Microsoft, Salesforce ja Google.

Kõige kiiremini arenev ja kasvav oli 2020. aastal kahtlemata Microsoft Teams ja pole ka imestada, sest nende jaoks, kes juba oma ettevõttes MS 365 kasutavad, on Teams ka kõige loogilisem valik.