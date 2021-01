Redmi Airdots 2 - milleks mulle see krapp?

Xiaomi sõsarbränd Redmi pakub väga häid juhtmevabasid kõrvaklappe Redmi Airdots, mida Arvutimaailm testis ja kiitis mõni aeg tagasi. Tõesti olid head, mahlaka bassi ja kauakestva akuga mugavad klapid.

Youtube´i mobiilist vaadates (Huawei Mate 20 Pro) oli esimese põlvkonna klappidega märgata väike viide, sest tegemist oli vanakooli Bluetooth-ühendusega, kus üks kuular võtab ühendust telefoniga ja jagab selle ühenduse edasi teisele juhtmevabale klapile. Selline lahendus põhjustabki suurema viite.

Uus, 2. põlvkonna Redmi Airdots aga on teistmoodi: mõlemad klapid võtavad otse ühendust mobiiliga. See peaks tähendama väiksemat viidet ja stabiilsemat ühendust. Nii ongi, Youtube´is viidet silmaga ei taju.

Redmi Airdots 2 saabus Gearbestist umbes kuu aega - detsembri keskel tellitud klapid jõudsid kohale nüüd, jaanuari teises pooles. Aga eks vahepeal oli aastavahetus, Euroopa epideemia ja puhkepäevad.

Uue põlvkonna klapid on täiesti identse välimusega vana põlvkonna omadega võrreldes. Mingit vahet pole. Karbis on kaasas vaid kummiotsikud, ei juhet, ei laadijat. Laadimine käib samamoodi nagu vanal ehk microUSB kaabliga, mille peab ise leidma. Seega pole 2. põlvkonnal uuendatud ühendust ka moodsama USB C peale.

Kõlarielement on täpselt sama suur - 7,2 mm, aku kestab sama kaua - 4 tundi, laadimiskapsel annab ka juurde sama kaua aega - kokku 12 tundi. Ainult et ühendus nutiseadmega peaks olema kiirem ja stabiilsem.

Muusika pausile panemiseks on klappidel füüsiline nupp (terve välispind), mida vajutades käib väike klõps. Samamoodi saab mobiilikõnesid vastu võtta ja lõpetada.

Kaasasolev juhend on hiinakeelne, kuid põhimõtteliselt on kõik niigi selge. Telefoni ja arvutiga ühendamine käib lihtsalt, klapid mängivad Spotifyt ja Youtube´i automaatselt sellest kohast, kus enne pooleli jäi (telefonis). Ainult et kas see on telefoni viga või muu probleem, kuid muusika aeg-ajalt katkeb ja siis taastub peale mõnesekundilist pausi.

Ka helikvaliteet pole see, mis esimese põlvkonna Airdotsidel - bassid puuduvad, heli kostab nagu vana aja krapist. Muusika mängib küll kõrgete sagedustega, kuid madalate puudumine muudab iga muusikapala veidi kiledaks ja ka mobiilikõne on kuidagi kõledavõitu tämbriga.

Hind on uutel klappidel sama, kui eelmisel põlvkonnal - 17 eurot, kuid mis on juhtunud helikvaliteedi ja lubatud parema stabiilsusega? Kumbagi pole. Võib küll loota, et sattus kehv (katkine) mudel, aga praeguste kogemuste põhjal seda uut põlvkonda ei soovitaks. Parem tasub võtta juba eelmise põlvkonna Airdots (1).

PLUSSID

+ soodne hind

+ istub hästi kõrvas

+ lihtne seadmetega ühendada

MIINUSED

- muusika katkeb tihti

- bassid puuduvad, heli on kiledavõitu

- võrreldes eelmise põlvkonnaga pole eriti midagi muutunud (v.a kaks esimest punkti miinustes)

TEHNILISED ANDMED

Juhtmevabad kõrvaklapid Redmi Airdots 2

Hind: 17 eurot (Gearbest)

Ühendus: Bluetooth 5.0

Kõne/muusika aeg: 4 tundi (kuulari aku 43 mAh)

Kõne/muusika aeg koos laadimiskapsli lisalaadimistega: 12 tundi (kapsli aku 300 mAh)

Kuulari laadimisaeg: 1,5 tundi

Kapsli laadimisaeg: 2 tundi

Klappide mõõdud: 26,65 x 16,4 x 21,6 mm

Kapsli mõõdud: 62 x 40 x 27,2 mm

Bluetoothi protokollid: AVRCP / HSP / HFP / A2DP

laadimispesa: microUSB (laadimiskaablit pole kaasas)