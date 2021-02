Möödunud aastal lõhkusid eestlased vähem nutiseadmeid

Elisa Nutikindlustuse värskest statistikast selgub, et möödunud aastal esines vähem kahjujuhtumeid. Kõige enam kahanesid nutiseadmete vargused, kuid seadmete kahjustusi esines rohkem kodudes.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann ütles, et tõenäoliselt on Elisa Nutikindlustuse kahjujuhtumite hüvitamisel oma panuse andnud eriolukord ja koroonaviirus: „Kui vaadata varasemate aastate statistikat, siis enne möödunud aastat on nutikindlustuse poolt hüvitatud kahjude summa olnud pigem tõusvas trendis, sest kliente on stabiilselt juurde tulnud. 2020. aasta oli erinev, sest langes nii vargusjuhtumite kui remonti vajavate õnnetuste hulk. Tihti esineb varguseid ja õnnetusi just reisidel või avalikel üritustel ning möödunud aasta nende poolest just ei hiilanud.“

Samas esines varasemast rohkem õnnetusi kodudes. „Näiteks kirjeldasid kliendid, kuidas kogemata pesti telefon pesumasinas puhtaks, lastel kukkus midagi mängimise ajal tahvelarvuti ekraanile või unustati tahvel kõlarile, mis sealt valju muusika saatel kivipõrandale kukkus. Ekstreemsematest juhtumitest kirjeldas üks klient, kuidas ülemised naabrid uputasid öösel tsemendiseguse veega korteri ära, mille käigus sai ka nutitelefon kahjustada,“ ütles Ploomann.

Sarnaste juhtumite vältimiseks pakubki Elisa oma klientidele nutiseadme kindlustamise võimalust koostöös If Kindlustusega juba 2015. aastast. Inimesed tunnevad uusi seadmeid ostes kindlustusteenuse vastu järjest suuremat huvi, kuna nutiseadmed muutuvad üha kallimaks ja paljudel klientidel on varasem kogemus mõne seadme purunemisega. „Seda kinnitab ka fakt, et aastaga tõusis Nutikindlustuse klientide hulk 19%,“ lisas Ploomann.

Kokku langes Elisa Nutikindlustuses ülemöödunud aastaga võrreldes vargusjuhtumite arv 36% ja remonti vajavate kahjujuhtumite arv 18%. Täielikult hävinud nutiseadmete hüvitamine möödunud aastal ei langenud. Rahaliselt hüvitas Elisa 2020. aastal 950 000 euro väärtuses kindlustusjuhtumeid.

„Peamiseks kindlustusjuhtumite põhjuseks toodi välja seadme kukkumist, mis moodustas 66% kõigist kindlustusjuhtumitest. Suuruselt teiseks kahjunõude põhjuseks märgiti lapsed (18%), kelle tõttu vajas seade remonti või hüvitamist,“ sõnas Ploomann. Keskmise kindlustatud seadme hind oli möödunud aastal natuke üle 410 euro ja ühe seadme remontimiseks kulus umbes pool selle hinnast.

Statistika järgi moodustasid hüvitatud kahjunõuete kogusummast valdava osa remontimiseks kuluvad tööd, kokku 71% kogukulust. Seadme täishävingu hüvitamist esines 27% ja varguste tõttu tekkinud kahjusid vaid 2%.

Viis peamist põhjust, millega Nutikindlustuse poole pöörduti