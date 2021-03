Samsung tõi välja oma uue rasketesse tingimustesse mõeldud kestvustelefoni

Lörtsises märtsis on just õige aeg tutvustada kestvustelefoni, mis peab vastu libedas kukkumisele ja vette sattumisele. Seda Samsung just tegigi. Märtsis Eestis müügile jõudev uus ja eriti vastupidavaks disainitud korpusega vee- ja tolmukindel Samsung Galaxy XCover 5 on mõeldud kasutamiseks rasketes tingimustes, kuid samas on suurt tähelepanu pööratud mugavusele – näiteks on võimalik seadet lihtsalt kasutada ka kindaid kandes.

"Galaxy XCover 5 paneb võrreldes oma eelkäijaga veelgi rohkem rõhku kasutusmugavusele ning selle täiustamisel on arvestatud kasutajate tagasisidega," selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Lisaks IP68 standardile vastavale tolmu- ja veekindlusstandardile on Samsung Galaxy XCover 5 eelkäijaga võrreldes võimsama akuga, mis on endiselt vahetatav ning toetab Samsungi kiirlaadimist. Seadme väliseid nuppe saab seadistada sagedasti kasutatavate rakenduste, nagu taskulambi või kaamera avamiseks.

"Kuna seadet kasutatakse tihti just näiteks ehitusplatsidel, põllul ja ka matkajate või ekstreemsportlaste poolt, siis on nutiseadmel olemas funktsioon Glove Touch, mis võimaldab seda kasutada kiirelt ilma kindaid käest võtmata," lisas Aasma märkides, et kindlasti ei pea mõtlema, nagu oleks seade mõeldud ainult keerulistesse oludesse. "Oleme saanud tagasisidet, et paljud eelistavad seda mudelit just põrutuskindluse pärast ning see tagab turvalisuse, et maha pudenedes ei juhtu sellega midagi. See on kohati eelistatud mudel ka lastevanemate silmis."

Töötelefonina on Samsung XCover 5 varustatud Knox turvasüsteemiga, mis kaitseb seadmes olevaid andmeid. Erinevad ühildamise võimalused pakuvad lahendusi näiteks integreerida raadiosaatja funktsioon Microsoft Teamsis. Push-to-talk funktsioon laseb kasutajatel lihtsa nupuvajutusega kogu päeva jooksul kõigiga ühendust võtta, tehes kolleegidele omavahelise suhtlemise lihtsamaks.

Suurem jõudlus

Uus mudel on varustatud kauakestva vahetatava 3000 mAh akuga. Tarkvara jooksutab Exynos850 protsessor 4 GB RAM-i ja kuni 64 GB sisemäluga. Seadme tagaküljel on 16 MP (F1.8) kaamera, mille Live Focus funktsioon aitab paremini teravustada. 5 MP (F2.2) esikaamera sobib ka näiteks videokonverentside tarbeks.

Samsung Galaxy XCover 5 jõuab Eestis müügile märtsikuu jooksul.