Üle 60% nutitelefonidest tulevad nüüd Hiinast, seitse suurimat tootjat kümnest on Hiinast

Finboldi korraldatud uuringu andmetel kuulub 2020. aasta seisuga 63,8% müüdud TOP 10 brändide nutitelefonide turuosast nüüd Hiina tootjatele. Kümnest suurimast tootjast seitse on samuti Hiinast.

Hiina domineerimise kõrval on teine suur tegija Lõuna-Korea ja eriti just Samsung.

Samsungi turuosa maailmas oli eelmisel aastal hinnanguliselt 19,2%, Apple on TOP 10 edetabelis ainus USA tootja, nende osakaal maailma nutitelefoniturust on umbes 15,1%. 14,1% turuosaga on Huawei kolmandal kohal. Esikolmiku müüjad moodustavad peaaegu poole kogu maailma nutitelefoniturust 48,4% -ga.

Samuti Hiina päritolu Xiaomi on neljandal kohal hinnangulise turuosaga 10,9%, järgneb Hiina tootja Oppo 8,4% -ga. Hiinast pärit Vivo turuosa on aga 8,1%, Realme (Hiinast) on 3,2 protsendiga seitsmendal kohal. Lenovo on 2,5% turuosaga kaheksas.

Ehkki LG on teatanud nutitelefonide tootmise lõpetamisest, oli teine Lõuna-Korea telefonitootja TOP 10 edetabelis 2020. aastal 1,9% turuosaga. Tecno on ligi 1,7% turuosaga kümnendal kohal.

5G nutitelefonide edetabelis hoiavad juhtpositsiooni Huawei, Samsung ja Apple. Järgnevad Vivo ja HONOR.