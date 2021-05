Uuring: Whatsapp on muutunud vanemaealiste üheks lemmikrakenduseks

Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat Eestis läbiviidud uuringust selgus, et kuigi Facebook on kõikides vanuserühmades endiselt lemmikuim rakendus, siis suhtlusrakendus Whatsapp on kõige eelistatuim noorte asemel hoopis üle 60-aastaste seas.

"Koroona tõttu pole paljud saanud oma vanavanemaid ja vanemaid külastada ja seepärast on vanemaealised kasutusele võtnud rakendused, et oma lähedastega vestelda ja videokõnesid teha. Ilmselt seepärast on tekkinud ka huvitav olukord, et kui uurisime, milline on inimeste lemmik sotsiaalmeedia platvorm, mida nad telefonis kasutavad, siis Whatsapp oli kõige populaarsem just vanemaealiste seas," rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Kui 18.-29. aastaste seas märkis Whatsapp’i enda lemmikuks 14%, siis 60.-74. aastaste seas oli see number 24%. Kõikides vanuserühmades on endiselt kõige populaarsem Facebook, mis küll noorimas vanuserühmas oli võrdsel kohal Instagramiga.

"On väga positiivne, et viiruse tõttu eraldatud vanemad inimesed on leidnud, ilmselt suuresti tänu pere noorematele liikmetele, suhtlusrakenduste abil hea lahenduse oma lähedastega kontakti hoidmiseks," lausus Aasma. "See tähendab muidugi ka seda, et vanemaealistel peaks selleks olema ka sobivad nutitelefonid. Ja need ei peagi olema tippklassi mudelid, sest uute tehnoloogiate arendamine tipptelefoni jaoks on võimaldanud meil neid samu funktsioone ja lahendusi ka soodsamatele mudelitele tuua. Näiteks on Samsungi A52 ja A72 nutitelefonid vee- ja tolmukindlad ning võimsa kaamerasüsteemiga, mis on taskukohasemate telefonide puhul tavaliselt koht, kust kokku hoitakse."

Aasma selgitas, et kuna Samsungi uuring tõestas ka, et üle 60-aastased pole enamasti nõus suuri summasid uue nutitelefoni eest välja käima, siis on just A-seeria telefonid sobivad, sest katavad kõik neile olulised vajadused – taskukohane hind, vastupidav aku, suur ekraan, hea kaamerasüsteem. "Uuringu järgi märkis 39% üle 60. aastastest, et ostaks telefoni hinnavahemikus 150-300 eurot, 29% kuni 150 eurot ning 20% oleks nõus ka hinnaga 300-500 eurot," sõnas Aasma.

Uuring toimus perioodil 15.-25. märts. Küsitluses osales kokku 1000 inimest, kellest 49% olid mehed ja 51% naised.