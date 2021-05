Valnese uus mobiilse netiühendusega nutilukk WebLock kasutab Elisa madalsageduslikku narrowband IoT võrku

Elisa madalsagedusel toimiv asjade interneti võrk narrowband IoT (NB-IoT) lubab Eesti ettevõtte nutilukkusid kasutada keerulisemates asukohtades nagu spordiväljakud või ehitusobjektid, kuhu kaabliga või WiFiga internet ei ulatu.

Nutikatele turvalahendustele spetsialiseerunud Eesti ettevõttel Valnes valmis uudne mobiilse internetiühendusega nutilukk WebLock, mida saab Elisa narrowband IoT (NB-IoT) võrku kasutades paigaldada ka keerulisematesse asukohtadesse, kuhu muudmoodi andmeside ei ulatu.

"Paljudel objektidel pole võimalik läbipääsusüsteemide jaoks sidet pakkuda kaabli või traadita võrgu vahendusel või on see ebamõistlik. Siis on alternatiiviks madalsagedusvõrk narrowband IoT, mis sobib just väljakutseliste asukohtade jaoks,“ sõnas Valnese müügijuht Tambet Kõrv.

Näiteks tenniseväljakule pääsemiseks tuleb broneeringu teinud kliendil sisestada ühekordne nutiluku kood, mis avab seejärel värava.

"Narrowband IoT võrk on loonud võimaluse lahendada keerukaid läbipääsu probleeme pilvepõhise lukustusega, mis muidu vajaks kliendi jaoks keerulist kaabeldust. Madalsagedusel toimivad seadmed edastavad infot kiirelt ja madala energiatarbimise tõttu võivad toimida pikaajaliselt ka akude pealt," lisas Kõrv.

Kõnealuseid nutilukke kasutatakse Smartpost Itella pakimajakestes Kosel, Türil ja Paldiskis ning lähitulevikus paljudes muudes kohtades, kus klient saab avada majakese ukse sama koodiga, millega saab kätte paki pakiautomaadist. Itella Estonia pakiveo teenuste direktor Rauno Parrase sõnul on nutilukud saanud osaks ettevõtte „Hoolega hoitud“ kontseptsioonist, mille kohaselt paiknevad Smartpost Itella pakiautomaadid ainult siseruumides. „Asjade internetis toimivad nutilukud võimaldavad pakkuda ööpäevaringset juurdepääsu nii pakimajakestele kui eraldi sissepääsuga pakiautomaatidele, kus pakid on kaitstud nii äärmuslike temperatuuride kui liigse õhuniiskuse eest“, lisas Parras.



Valnese Weblocki äpp.

Lisaks kasutatakse sarnaseid nutilukke näiteks spordiväljakutel Paides ja Pärnus ning erinevate ehitusobjektide läbipääsuväravates, et tagada alale täielikult automatiseeritud ligipääs.

Elisa äriarenduse valdkonna juht Merli Üle ütles, et energiatõhusate IoT seadmete kasutus on tõusuteel: "Tehnoloogia sobib igapäevaelus kasutamiseks näiteks kõikvõimalike näitude edastamiseks – vesi, gaas, elekter ning lisaks ka suitsuandurites, turvaseadmetes, targa linna lahendustes ja logistikas. Madalal sagedusel töötavad seadmed sobivad kasutamiseks tingimustes, kus info edastamise maht ei ole suur, aga oluline on tagada võimalikult väikse energiakuluga andmeedastus."

Narrowband IoT võimaldab võrku ühendada seadmed energiatõhusalt ja edastada andmeid madalate signaalitugevuste juures. See tähendab, et neid saab edukalt kasutada asukohtades nagu maa-alused keldrid või kanalisatsioonikaevud, kuhu tavaline 3G ja 4G leviala ei ulatu.

Elisa avas NB-IoT võrgu 2018. aasta sügisel. NB-IoT võrk on oluline samm ka 5G võrgu arenduses, kuna asjade internet on üheks oluliseks teemaks ka 5G tehnoloogia puhul.