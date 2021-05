Eestis on juhtmevabade kõrvaklappide kasutamine aastaga kasvanud 77%

Kodutöö ja isolatsioon on suurendanud juhtmevabade kõrvaklappide populaarsust, näitab hiljutine uuring Eestis.

Eesti kasutajatelt uuriti, kuidas on aasta kodus töötamist muutunud kõrvaklappide kandmise harjumusi. Selgus, et 77% vastanutest on viimase aasta jooksul hakanud juhtmevabasid kõrvaklappe oluliselt rohkem kasutama. Lisaks vastasid 85% uuringus osalejatest, et kasutavad kõrvaklappe peamiselt muusika ja Podcastide kuulamiseks.

Uuringust selgus veel, et 47% vastanutest on viimase aasta jooksul seadet varasemast oluliselt sagedamini kasutama hakanud ning 30% vastasid, et on pisut rohkem kasutama hakanud.

Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina selgitas, et küsitluse tulemust saab seostada kaasaegsete juhtmevabade kõrvaklappide omadustega: „Viimase aasta jooksul on meie elus toimunud suured muudatused ning inimesed otsivad mugavaid lahendusi, mida saab kasutada nii kodus, kontoris kui ka ringi liigeldes. Juhtmevabad kõrvaklapid, nagu näiteks Huawei Freebuds 4i, on paljude jaoks just see mida nad vajavad: mürasummutuse funktsioon võimaldab keskenduda ka lärmakas keskkonnas – see omadus on kindlasti oluline näiteks peredes, kus kõik liikmed töötavad ja õpivad kodus."

Selgus ka, et 43% vastanutest kasutavad samaaegselt vähemalt kahte nutiseadet, mistõttu peavad kõrvaklappid ühenduma mugavalt ning kiiresti. „Üldjuhul on kõik tänapäeva parimad kõrvaklapid võimelised kiiresti ühilduma just selle seadmega, millega vaja on,“ ütles Mishina ning lisas, et töö jaokskasutavad uuringu tulemuste põhjal juhtmevabu kõrvaklappe 40% meestest ja 32% naistest.

Teiseks oli uuringu eesmärk saada teada, millised juhtmevabade kõrvaklappide omadused on tarbijatele olulised. „Me küsitlesime inimesi, kes on viimase aasta jooksul kasutanud juhtmevabu kõrvaklappe, et mõista, kas mugavus on tarbijaid pannud kõrvaklappe rohkem kasutama ning millised on toote valikul peamised eelistused. Selgus, et näiteks müra vähendamise funktsiooni tähtsus on kasutajate jaoks jätkuvalt sama oluline nagu varemgi, kuid üha rohkem eelistatakse kõrvaklappe, mis oleksid ka mugavad kanda – selle omaduse tõstis esikohale 37% vastanutest,“ lisas Mishina.

Kõrvaklappide mugav kõrvas püsimine on Jekaterina Mishina sõnul üks võtmetähtsusega omadusi, sest inimestel on palju igapäevaseid toiminguid, mida tehakse paralleelselt mõne muu tegevusega: „Inimesed tahavad muusikat kuulata trenni tegemise ajal või pidada koosolekuid jalutuskäiku tehes ning näiteks 25% vastanutest kasutavad kõrvaklappe söögitegemise ajal. Tänapäeva aktiivse eluviisiga noored ja täiskasvanud ei taha kulutada aega juhtmete harutamisele või kõrvast välja hüpanud juhtmevaba kõrvaklapi otsimisele, seega peavad juhtmevabade kõrvaklappide tootjad erilist tähelepanu pöörama kandmismugavusele.“

Uuringuga küsiti ka seda, millistes olukordades ja milliste tegevuste jaoks kõrvaklappe kasutatakse. Selgus, et 85% kasutab juhtmevabu kõrvaklappe selleks, et kuulata muusikat, 54% kasutab sportimise ajal ning 34% võtab kõrvaklappe kasutusele olukordades, mil ümbritsev müra takistab keskendumist.

Küsitluse korraldas Huawei tellimusel uuringufirma Norstat 2021. aasta aprillis, uuringus osales 350 inimest vanuses 18-34.