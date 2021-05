Milline on homne ilm Internetis? Homme toimub Interneti Päev

Eelmisel aastal pandeemia tõttu ärajäänud Interneti Päev sel aastal siiski toimub, kuid virtuaalsena. Seekordse Interneti Päeva tunnuslauseks on "Homne ilm internetis".

Interneti Päev 2021 toimub 25. mail kell 10-13.10 ning koosneb kolmest arutelupaneelist:

Väike vale, suur vale, interneti vale?

10.10 - 11.00

Järjest sagedamini leiab Eesti internetist kaheldava väärtusega infot või sootuks lausvalet ning sageli ei ole enam tegemist pehmete teemade, vaid väidetega, millesse uskumine kujutab otsest ohtu lausa rahva tervisele. Kui ühismeedias on sisse seatud kindlad protseduurid, kuidas valeinfost lehe halduritele märku anda, siis kuidas on see korraldatud kodulehtede puhul? Milline on teekond ühe suure ja selge e-vale märkamisest kuni selle eemaldamiseni? Kas praegune süsteem on kodanikele piisavalt hea või saab seda mõne lihtsa meetodiga oluliselt paremaks muuta? Ja kas internetil võiks olla vastutav toimetaja? PS. Unustamata samas, et meil on arvamus- ja sõnavabadus.

Esinevad:

Karmen Turk, Advokaadibüroo Triniti

Katrin Tiidenberg, TLÜ osaluskultuuri professor

Andero Sepp, veebikonstaabel

Martin Laine, ajakirjanik, Delfi faktikontroll

Modereerib Henrik Roonemaa

Keskkonnasäästlik internet - kas reaalsus või rohepesu?

11.10 - 12.00

Kui võtta internet tükkideks, siis milline neist tükkidest on kõige keskkonnavaenulikum? Ja kas selle tüki rohelisemaks muutmine muudaks midagi ka laiemas plaanis? Kui palju Eesti internet täna ressurssi võtab ning mida saavad meie ISP-d, veebilahenduste pealikud või miks mitte ka lõppkasutajad ära teha selleks, et Eesti interneti jalajälg tõepoolest väiksemaks saaks? Või oot, kas te ei tunne siin hoopis ühe kallimat sorti (rohe) pesupulbri lõhna? Ja mida teeb muu maailm ning kuidas nende praktikaid siin kohaldada?

Esinevad:

Harri Moora, keskkonnateadlane, SEI Tallinn vanemekspert

Andre Visse, Telia Eesti tehnoloogiajuht

Ivo Krustok, Keskkonnaministeeriumi kliimanõunik

Modereerib Henrik Roonemaa

Guuglike, guuglike laua peal, kelle internet on suveräänseim ilma peal?

12.20 - 13.10

Iga riik on oma tõe sepp ja oma interneti valaja - just nii võiks parafraseerida tuntud laulusalmi, sest ühtne, vaba ja kõigi jaoks samade reeglitega internet kipub jääma paratamatult üha kaugemale selja taha. Kuidas mõistame interneti suveräänsust meie, lääneriigid, ja millisest internetist unistavad näiteks Venemaa ja Hiina? Milline on valitsuste roll digitaalse vastutustundlikkuse suunajana ning kas suveräänsuse kattevarjus kosub internetis hoopis protektsionism? Ning kuidas mõjutab üha kasvav fragmenteerumine Eesti internetikasutajat

Esinevad:

Kadri Kaska, NATO Küberkaitse Kompetentsikeskuse teadur

Linnar Viik, IT-visionäär

Raul Rikk, riikliku küberturvalisuse juht

Modereerib Henrik Roonemaa

Üritusele saab registreerida siit: Interneti Päev 2021.