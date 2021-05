Eestis jõudis müügile teine soodsam ja uudse jahutusega Huawei sülearvuti Matebook 14

Eestis jõudis Lisaks mai alguses saabunud Matebook X-ile müügile võimsa jahutussüsteemiga soodsam Huawei sülearvuti - 14-tolline õhuke ja mobiilne Matebook 14.

Matebook 14 sees on 10. põlvkonna Inteli Core protsessorid, vingeimas mudelis on Core i7-10510U protsessor ja eraldi NVIDIA GeForce MX250 eraldi graafikakaart. Protsessorile on Huawei ise ehitanud uudse jahutussüsteemi, mis aitab arvutil jääda jahedaks ka suure koormusega. Kerge metallkorpusega masin kaalub 1,49 kilogrammi ja on 15,9 millimeetri paksune.

Sülearvutil on 90-protsendiline ekraani ja korpuse suhe ning kõrge 3:2 kuvasuhe, et vertikaalselt mahuks ekraanile rohkem infot. Eraldusvõime on kahekordne Full HD ehk 2K, värviulatus on 100-protsendiline sRGB.

Huawei uue Shark Fin 2.0 kahekordse ventilaatori labad on paigutatud S-kujuliselt, suurendades õhuvoolu ja hajutades soojust oluliselt kiiremini kui tavalised ventilaatorid. Samas süsteem töötab vaikselt, nii et kasutaja seda ei märka.

Matebookis on kuni 16 GB mälu ja kuni 512 GB suurune SSD ketas. Aku mahutavus on 56 Wh. Ühe laadimisega saab vaadata kuni 14 tundi järjest videot, kiirlaadimisega saab 15-minutiga energiat kolmeks tunniks kontoritööks.

Huawei MateBook 14 on Eestis nüüd müügil ja selle hind edasimüüjate juures algab 950 eurost.