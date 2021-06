Uuring: Eesti inimene vaatab telefoni ostes esmalt hinda ja siis aku mahtuvust

Samsungi tellitud ja uuringufirma Norstat läbiviidud uuringust selgus, et Eesti inimesed peavad endale telefoni ostmisel kõige tähtsamaks hinda (60%) ning aku võimsust. 57% ostjatest valivad telefoni hinnaklassis 150-500 eurot ning soovivad, et sellel oleks vastupidav aku (33%), kvaliteetne kaamera (29%) ja suur mälumaht (26%).

"Võib öelda, et Eesti inimesed teavad väga täpselt, mida ühelt healt nutitelefonilt oodata. Ajastul, kus mobiilne internet, sotsiaalmeedias olemine ja kvaliteetsete fotode tegemine on personaalse meelelahutuse igapäevane osa, on vastupidav aku, rohkete funktsioonidega kaamerasüsteem ja võimalus kõik oma jäädvustused salvestada kõigi vanusegrupi inimestele aina tähtsam," rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Mobiiltelefoni sobivaks hinnaks peab kõige rohkem inimesi vahemikku 150-500 eurot, kusjuures kõige vähem hinnatundlikud on noored alla kolmekümne aasta vanused mobiilikasutajad. Üle 900 euro maksev tipptelefon on taskus igal kümnendal Eesti elanikul.

"Selleks, et kõigil oleks võimalik tarbida tipptelefonide võimekust soodsa hinnaga, on Samsung loonud A-seeria, mille hiljuti turule tulnud A52 ja A72 on taskukohase hinnaga, aga sisaldavad kõiki tipptelefoni funktsioone alates ülikvaliteetsetest suure eraldusvõimega kaameratest kuni vee- ja tolmukindluseni välja," selgitas Aasma.

Uuringust selgub, et kui alla kolmekümneaastased kasutajad väärtustavad enim telefoni kaamera kvaliteeti (44%) ja brändi (28%) ning on telefoni eest valmis maksma kõrgemat hinda, siis telefoni maksumus ja füüsilised omadused muutuvad vanuse kasvades aina tähtsamaks. Näiteks peavad üle 60-aastased oluliseks hinda (71%), aku võimsust (41%) ja ekraani suurust (20%).

Uuring toimus 15.-25. märtsil. Küsitluses osales kokku 1000 inimest, kellest 49% olid mehed ja 51% naised.